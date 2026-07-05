مفاجأة قبل لقاء الأرجنتين.. اتحاد الكرة يقرّر تجديد عقد حسام حسن حتى 2030

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن استقرار مجلس الإدارة على تجديد التعاقد مع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن حتى عام 2030، وذلك بغض النظر عن نتيجة مواجهة منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم.

وأكد المصدر أن قرار التجديد يأتي تقديرًا للإنجاز الذي حققه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بعدما قاد منتخب مصر إلى التأهل التاريخي لدور الـ16 من كأس العالم للمرة الأولى، إلى جانب حالة الاستقرار الفني التي يعيشها المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن اتحاد الكرة يرى أن استمرار حسام حسن يمثل خطوة مهمة للحفاظ على مشروع المنتخب في السنوات المقبلة، مع منحه الثقة الكاملة لمواصلة بناء الفريق حتى عام 2030.



