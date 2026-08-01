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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤولين أمريكيين : أنشأنا ممرا للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه

هرمز
هرمز
محمد على

قالت منصة أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن قواتهم أنشأت ممرا للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه لنقل ملايين من براميل النفط يوميا.

ونقلت  أكسيوس  عن مسئولين أمريكيين، قولهم بإن : قواتنا أنشأت ممرا  للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه لنقل ملايين براميل النفط يوميا.

كما ونقلت أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن نحو 10 ملايين برميل نفط تنقل يوميا إلى سوق الطاقة تعادل نصف ما كان ينقل قبل الحرب.

أردفت  أكسيوس عن مسؤول أمريكي: نسيطر على الممر الجنوبي بمضيق هرمز منذ شهرين والحرس الثوري قد يشكل مصدر إزعاج فقط.

تابعت  أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: أن قدرة إيران على رصد حركة الملاحة في الممر الجنوبي بمضيق هرمز تراجعت.

أردفت أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن القوات الأمريكية أسقطت ليل الاثنين 8 طائرات مسيرة إيرانية وصاروخين من طراز كروز.

منصة أكسيوس أمريكيين ملايين براميل النفط يوميا بمضيق هرمز القوات الأمريكية وصاروخين طائرات مسيرة إيرانية وصاروخين

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