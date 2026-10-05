نجاح طبي جديد بمستشفى العاصمة الجديدة.. إعادة زراعة طرف علوي مبـ.تور بالكامل

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى العاصمة الجديدة في إنقاذ طرف علوي أيسر لمريض يبلغ من العمر 45 عامًا، بعد حضوره إلى قسم الطوارئ بالمستشفى مصابًا ببتر كامل بالطرف من منتصف العضد نتيجة حادث.

وفور وصول الحالة، تم التعامل معها كحالة طارئة، حيث كان المريض يعاني من هبوط حاد بالدورة الدموية ونزيف شديد، وتم إنعاشه على وجه السرعة بواسطة فريق متخصص بقسم الطوارئ، مع اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للحفاظ على الطرف المبتور وتجهيز غرفة العمليات بشكل عاجل.



استعادة الدورة الدموية بالطرف

واستدعت المستشفى فريق إعادة زراعة الأطراف المبتورة، الذي ضم تخصصات جراحة التجميل وجراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية والتخدير، حيث نجح الفريق في إعادة زراعة الطرف العلوي الأيسر، وإعادة توصيل الشرايين والأوردة واستعادة الدورة الدموية بالطرف، إلى جانب تثبيت العظام وإعادة توصيل الأعصاب الطرفية والعضلات والأوتار.

وأكدت الهيئة أن المريض بحالة مستقرة، ويتلقى حاليًا الرعاية الطبية اللازمة داخل قسم الرعاية المركزة، مع متابعة مستمرة لحالة الدورة الدموية بالطرف المزروع تمهيدًا لاستكمال خطة العلاج وخروجه بعد الاطمئنان على حالته.

وأشادت الهيئة العامة للتأمين الصحي بجهود الفريق الطبي والتمريضي بالمستشفى، وسرعة التعامل مع الحالة منذ لحظة وصولها إلى الطوارئ، بما يعكس كفاءة المنظومة الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة والتدخلات الجراحية الدقيقة.

أجرى الجراحة كل من:

الدكتور أسامة عبدالفتاح، أستاذ جراحة التجميل

والدكتور عمر ناصر، استشاري جراحة العظام

والدكتور حسين أبو الفتوح، استشاري جراحة الأوعية الدموية

والدكتور هشام أمين، استشاري التخدير

وأكدت الهيئة استمرارها في دعم المستشفيات التابعة لها بأحدث الإمكانات الطبية والكوادر المتخصصة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة للمنتفعين.