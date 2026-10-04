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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإجتماع العاصف .. رئيس هيئة التأمين الصحي الجديد لقيادات الهيئة خدمات المواطن علي رأس الأولويات

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقد الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اجتماعًا موسعًا مع  رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات العامة بالهيئة، لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، واستعراض التحديات الحالية، ووضع آليات للتحرك خلال المرحلة المقبلة بما يدعم كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على مواصلة تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


وأكد مدكور خلال الاجتماع أن المواطن والمنتفع يمثلان محورًا أساسيًا في منظومة العمل بالهيئة، وأن تطوير الأداء لا يقتصر على الجوانب الإدارية، وإنما يستهدف في المقام الأول تحسين تجربة المواطن وتيسير حصوله على الخدمة الصحية، مع سرعة التعامل مع التحديات والمشكلات التي قد تواجهه.

 تطوير الهيكل الإداري والمؤسسي للهيئة


وشهد الاجتماع مناقشة تطوير الهيكل الإداري والمؤسسي للهيئة، من خلال وضع نظام عمل أكثر وضوحًا ودقة، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بما يمنع تداخل الأدوار، ويدعم سرعة اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الأداء بمختلف مستويات العمل.


كما تناول الاجتماع تطوير منظومة تقديم الخدمات الصحية والارتقاء بكفاءة العيادات والمستشفيات، مع بحث آليات تحسين توزيع الخدمات والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، إلى جانب التأكيد على أهمية العنصر البشري باعتباره أحد أهم ركائز نجاح المنظومة الصحية، والعمل على توفير بيئة عمل مناسبة وداعمة للعاملين.


وفي إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين، ناقش الاجتماع آليات التعامل مع بطاقات الخدمات الطبية الحالية خلال المرحلة الانتقالية، لحين استكمال أعمال الربط الرقمي مع هيئة التأمينات الأجتماعية على النظام الجديد، مع التأكيد على سرعة فحص الشكاوى المتعلقة بالبطاقات والتعامل معها بصورة فورية، والعمل على وضع حلول جذرية للمشكلات التي قد تعوق حصول المنتفع على الخدمة.


كما ناقش الاجتماع تعزيز الحوكمة المالية وتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة، من خلال مراجعة المطالبات المالية وتحصيل الاشتراكات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، إلى جانب تفعيل لجان الاعتمادات المالية وتنظيم آليات اعتماد الحالات والتحاليل الطبية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحافظ على استدامة تقديم الخدمات.
وفيما يتعلق بملف الأدوية والمستلزمات الطبية، تم استعراض الموقف التشغيلي واحتياجات الهيئة، ومراجعة تكلفة الأدوية والمستلزمات وإجراءات الإمداد والتوريد، مع التأكيد على إعطاء أولوية لتوفير الأدوية الأساسية، وفي مقدمتها أدوية الأنسولين وأدوية الأورام، والعمل على سرعة التعامل مع أي تحديات تتعلق بتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن انتظام تقديم الخدمة وعدم تأثر المرضى باحتياجاتهم العلاجية.


وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أهمية رفع كفاءة منظومة المتابعة والرقابة على مختلف الملفات، وربط الأداء الفعلي بمؤشرات واضحة، بما يسمح بسرعة اكتشاف أوجه القصور والتعامل معها، وتحويل التحديات إلى خطط عمل وحلول قابلة للتنفيذ.


كما شدد الدكتور تامر مدكور على أن قياس رضا المنتفعين عن مستوى الخدمات الصحية يمثل أحد أهم مؤشرات تقييم أداء الهيئة، مؤكدًا ضرورة الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، وسرعة الاستجابة لها، والعمل المستمر على إزالة العقبات التي تواجههم، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة تتوافق مع تطلعات المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات وإدارات الهيئة، ووضع أولويات واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وقياس النتائج، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء والخدمات.
وأكد الدكتور تامر عاطف مدكور أن الهيئة العامة للتأمين الصحي مستمرة في العمل على تطوير منظومة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعظيم الاستفادة من مواردها، ودعم التحول الرقمي، وتحسين تجربة المنتفعين، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية، ويعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وجودة واستدامة.
 

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