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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس التأمين الصحي الجديد: المواطن يأتي في مقدمة أولويات الهيئة

رئيس هيئة التأمين الصحي
رئيس هيئة التأمين الصحي
عبدالصمد ماهر

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة..
استقبل الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بمقر الهيئة، اليوم  الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة حيث حرص على تقديم التهنئة بمناسبة تولي الدكتور تامر مدكور مهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهام منصبه الجديد.


توفير مظلة الرعاية الصحية لملايين المواطنين

وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للتأمين الصحي في توفير مظلة الرعاية الصحية لملايين المواطنين، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


كما أكد الدكتور إبراهيم صابر حرص محافظة القاهرة على استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، والعمل على تطوير مستوى الأداء بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.


من جانبه، أعرب الدكتور تامر عاطف مدكور عن بالغ تقديره واعتزازه بزيارة محافظ القاهرة وحرصه على تقديم التهنئة، مؤكدًا أن التعاون المؤسسي والتنسيق المستمر مع محافظة القاهرة يمثلان ركيزة أساسية لدعم جهود تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي أن الهيئة مستمرة في تنفيذ توجهاتها نحو تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية، وتعزيز جودة الأداء، وتحسين تجربة المنتفعين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بمختلف وحدات ومنشآت الهيئة، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية في تطوير منظومة الرعاية الصحية.


وأشار الدكتور تامر مدكور إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، وتعزيز العمل المشترك بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري، مؤكدًا أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الهيئة، وأن تحسين مستوى الخدمة الصحية يمثل محورًا أساسيًا في خطط العمل خلال المرحلة المقبلة.
وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء ما يجمع محافظة القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحي من مجالات تعاون وتنسيق مستمر، بما يسهم في دعم الخدمات الصحية المقدمة لأبناء القاهرة، وتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.


وتؤكد الهيئة العامة للتأمين الصحي استمرارها في العمل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وتعزيز ثقة المواطن في الخدمات الصحية المقدمة إليه.

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