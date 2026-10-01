قبل نهاية 2027.. محافظ القاهرة: نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية بالقاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل على إعادة تنظيم أماكن الأنشطة التجارية المختلفة، ومن بينها معارض السيارات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للفراغات داخل العاصمة ويحافظ على طبيعة المناطق السكنية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة اجراءات نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية بالقاهرة، والانتقال إلى مناطق بديلة قبل نهاية عام 2027، مع حصر المعارض المرخصة وغير المرخصة بالأحياء فى إطار جهود الدولة للقضاء على الازدحام المرورى، ومنع استغلال الأرصفة والمساحات العامة، وتنظيم النشاط بعيداً عن المناطق المزدحمة.

شهد اللقاء نواب المحافظ للمناطق الأربعة، واللواء نور الدين درويش رئيس شعبة وكلاء وموزعى وتجار السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، والمستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، وعدد من المعنيين وقيادات المحافظة.

محافظ القاهرة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية بالقاهرة يستهدف إعادة تنظيم النشاط ونقله إلى أماكن مخصصة تتناسب مع حجمه وطبيعته، وتتوافر به الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط، بما يسهم في الحد من الإشغالات والانتظار العشوائي وتحقيق السيولة المرورية، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المعارض والعاملين بها.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة تدرس البدائل المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم تنفيذ عملية النقل وفق رؤية متكاملة تضمن توفير أماكن ملائمة لممارسة النشاط، وتراعي البعد الاقتصادى والاجتماعى لأصحاب المعارض، إلى جانب الحفاظ على الشكل الحضارى للعاصمة.