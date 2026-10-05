وكيل كيروش يكشف عن مفاوضات مع منتخب البحرين.. وموقفه من تدريب الوداد

كشف تاديو مارتينز، وكيل أعمال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، عن وجود مفاوضات مع أحد المنتخبات العربية، تمهيدًا لإمكانية تولي المدرب مهمة القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وكيل كيروش ، أن المفاوضات الحالية تجمع المدرب البرتغالي مع منتخب البحرين، في الوقت الذي نفى فيه وجود أي مفاوضات بين موكله ونادي الوداد المغربي.

وقال مارتينز ، في تصريحات نقلتها صحيفة «Pulse» المغربية: «لا توجد مفاوضات بين كارلوس كيروش والوداد الرياضي»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك اتصالات جارية مع الاتحاد البحريني لكرة القدم بشأن تولي كيروش تدريب المنتخب.

ويبحث كيروش عن تجربة جديدة بعد رحيله عن تدريب منتخب غانا، الذي تولى قيادته خلال الفترة الماضية، قبل أن تتم إقالته على خلفية تراجع النتائج خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

ويمتلك المدرب البرتغالي خبرة سابقة مع منتخب مصر، حيث قاد «الفراعنة» إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

كما انتهت تجربته مع المنتخب المصري بعد فشله في قيادة الفريق إلى نهائيات كأس العالم 2022، عقب الخروج أمام السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات، في مارس 2022.

وفي حال إتمام الاتفاق، ستكون تجربة البحرين محطة جديدة في مسيرة كيروش التدريبية، التي شهدت توليه قيادة عدد من المنتخبات والفرق الكبرى على مدار السنوات الماضية.