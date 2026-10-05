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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم سنغالي لمواجهة الجيش الرواندي في دوري الأبطال

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

 

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» نادي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مواجهة الفريق أمام الجيش الرواندي، في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأسند «كاف» مهمة إدارة المباراة إلى الحكم السنغالي عيسى سي، ويعاونه مواطناه جابريل كامارا مساعدًا أول، ونوها بانجورا مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى داودا جاي مهمة الحكم الرابع.

كما عين الاتحاد الإفريقي السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا للمباراة، بينما يتولى المغربي يحيى حدقة مهمة مراقبة طاقم الحكام.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك والجيش الرواندي يوم السبت 24 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
 

وكانت مباراة الذهاب محددًا لها يوم 16 أكتوبر في العاصمة الرواندية كيجالي، على استاد «كيجالي أماهورو»، في تمام الخامسة مساءً.

ويأمل الزمالك في حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية، خلال المواجهة التي يستضيفها على ملعبه في القاهرة.

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