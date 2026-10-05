بعد تدخل وزير الرياضة.. قرار نهائي يحسم مصير التوأم حسن مع منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن اتخاذ اتحاد الكرة قرارًا نهائيًا بشأن التوأم حسام وإبراهيم حسن في قيادة الجهاز الفني للفراعنة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “قرار نهائي داخل اتحاد الكرة باستمرار التوأم بالجهاز الفني للمنتخب بعد تدخل الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة”.

وتشهد الأيام المقبلة جلسة مرتقبة بين هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام وإبراهيم حسن، التوأم المسئول عن القيادة الفنية والإدارية لمنتخب مصر، من أجل احتواء حالة الجدل التي شهدها معسكر الفراعنة الأخير، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة عن أبرز البنود التي ستدور حولها جلسة هاني أبو ريدة مع جهاز منتخب مصر، إنهاء أي خلافات وفرض حالة من الاستقرار داخل صفوف المنتخب.

نتيجة جنوب إفريقيا لا تؤثر على الجهاز الفني

وأكدت المصادر أن نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا الأخيرة ليس لها أي تأثير على موقف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشيرة إلى أن اتحاد الكرة لا يربط استمرار الجهاز بنتيجة مباراة ودية.

لا تحقيقات بشأن واقعة سب اللاعبين

وأوضحت المصادر أنه لن يتم فتح أي تحقيقات بشأن ما تردد عن قيام الجهاز الفني بسب اللاعبين، خاصة أنه لا توجد أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات.

أبو ريدة يطلب تقريرًا شاملًا

ومن المنتظر أن يجتمع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن، حيث سيطلب منهما تقديم تقرير شامل يتضمن جميع التفاصيل والأحداث التي شهدها معسكر منتخب مصر الأخير.

وسيقوم رئيس اتحاد الكرة بمناقشة الجهاز الفني في بعض الوقائع المحددة التي شهدها المعسكر، في إطار رغبته في الوقوف على كافة التفاصيل من مصادرها المباشرة.