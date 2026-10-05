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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفد من اتحاد الكرة يتوجه إلى تونس للمشاركة في ورشة «فيفا»

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
حمزة شعيب

يتوجه شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، وصلاح علي، مدير إدارة مسابقات الناشئين، إلى تونس غدًا الثلاثاء، للمشاركة في ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمشاركة عدد من المديرين الفنيين للاتحادات الكروية الأفريقية.
 

وتقام فعاليات الورشة خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري، وتستهدف بحث أحدث التطورات التي تشهدها كرة القدم، إلى جانب مناقشة سبل تطوير منظومة العمل الفني داخل الاتحادات الوطنية بالقارة الأفريقية.
 

وتتضمن أجندة الورشة استعراض عدد من التجارب الحديثة في إدارة وتطوير كرة القدم، مع تبادل الخبرات بين المشاركين، بما يسهم في وضع آليات أكثر فاعلية للنهوض بالعمل الفني داخل الاتحادات.
 

كما تبحث الاجتماعات سبل تحقيق مزيد من التنسيق بين المسابقات المحلية والدولية، بما يضمن تكاملًا أكبر بين مختلف مستويات اللعبة، فضلًا عن مناقشة آليات تنظيم العمل وتعزيز التعاون بين المديرين الفنيين للاتحادات الأفريقية.

وتأتي مشاركة وفد الاتحاد المصري في إطار الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية التي يطرحها «فيفا»، والعمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية على المستويين الفني والتنظيمي.

شوقي غريب اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم

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