قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المركزي الألماني: ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو لم يتحول بعد إلى موجة ثانية من زيادات الأسعار والأجور
وكيل اتصالات النواب: رسائل أكتوبر تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات
استقالت من البيت الأبيض لتربية أطفالها.. كارولين ليفيت تنضم إلى شبكة «فوكس نيوز»
وزير الصحة: تغطية 50% من المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول 2030
الرئيس السيسي: القوات المسلحة المصرية على أهبة الاستعداد للدفاع عن مقدرات الوطن وأمنه القومي
وزير الرياضة يهنئ لاعبي المنتخب المصري للتايكوندو: حققتم نتائج مشرفة ببطولة ألبانيا
مش معاه رخصة.. القبض على شخص استعرض بدراجة نارية في الغربية
الرئيس السيسي: بناء الأوطان أمانة ومسئولية سنسأل عنها أمام الله
نتخلص من «الورم الخبيث».. مجلس القيادة اليمني: الحوثيون وقعوا في المصيدة التي صنعوها بأيديهم
بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر.. الأوقاف: "وأعدوا" موضوع خطبة الجمعة القادمة
احتفالا بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول
بعد تدخل وزير الرياضة.. قرار نهائي يحسم مصير التوأم حسن مع منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصادر في بيراميدز: لا مفاوضات مع محمد هاني.. والشيبي و3 بدائل في الجبهة اليمنى

محمد هاني ومحمد الشيبي
محمد هاني ومحمد الشيبي
حمزة شعيب

حسمت مصادر داخل نادي بيراميدز موقف النادي من الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن بيراميدز لم يدخل في مفاوضات مع محمد هاني، ولم يتواصل مع اللاعب من الأساس، مشيرة إلى أن مركز الظهير الأيمن لا يمثل أولوية للنادي في الوقت الحالي.

وأوضحت المصادر أن بيراميدز يمتلك المغربي محمد الشيبي، الذي يعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن بالقارة الإفريقية، إلى جانب وجود 3 بدائل يمكن الاعتماد عليهم في هذا المركز، وهم خالد عوض، وأحمد توفيق، وأحمد عاطف قطة.

وشددت المصادر على أن النادي لا يدرس التعاقد مع محمد هاني في الوقت الراهن، خاصة أن الفريق يمتلك العناصر التي تمنحه أكثر من خيار في الجبهة اليمنى، وبالتالي لا توجد حاجة فنية لإبرام صفقة جديدة في هذا المركز.

وتأتي هذه التصريحات في ظل انتشار أنباء خلال الساعات الماضية عن وجود اتفاق بين محمد هاني وبيراميدز، بالتزامن مع استمرار الحديث حول مستقبل اللاعب مع الأهلي، إلا أن مصادر داخل النادي السماوي نفت الأمر بشكل قاطع، مؤكدة أن هاني خارج حسابات بيراميدز حاليًا.

كما تؤكد قائمة بيراميدز للموسم الحالي وجود محمد الشيبي وأحمد توفيق وأحمد عاطف قطة وخالد عوض ضمن الفريق، بما يدعم موقف النادي بشأن امتلاكه أكثر من خيار في الجبهة اليمنى.

بيراميدز محمد هاني الشيبي الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

محمد ابراهيم

فحص بالرنين للاعب الزمالك بعد إصابته أمام الشرقية إنبي

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الحرب والقضية الفلسطينية والنيل| رسائل الرئيس السيسي في الذكرى الـ53 للانتصارات أكتوبر

ارشيفية

وزير الداخلية الأسبق يكشف كواليس اقتحام السجون 2011 من حزب الله وحماس وتهريب المساجين

وزير الداخلية الأسبق

محمد إبراهيم: اقتحام السجون في 2011 بدأ بجرافات وأسلحة.. وهروب 23 ألف مسجون

بالصور

وصفة طبيعية لتفتيح وتنعيم الإبطين في 7 أيام.. خبيرة تجميل تكشف السر

تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد