مصادر في بيراميدز: لا مفاوضات مع محمد هاني.. والشيبي و3 بدائل في الجبهة اليمنى

حسمت مصادر داخل نادي بيراميدز موقف النادي من الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن بيراميدز لم يدخل في مفاوضات مع محمد هاني، ولم يتواصل مع اللاعب من الأساس، مشيرة إلى أن مركز الظهير الأيمن لا يمثل أولوية للنادي في الوقت الحالي.

وأوضحت المصادر أن بيراميدز يمتلك المغربي محمد الشيبي، الذي يعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن بالقارة الإفريقية، إلى جانب وجود 3 بدائل يمكن الاعتماد عليهم في هذا المركز، وهم خالد عوض، وأحمد توفيق، وأحمد عاطف قطة.

وشددت المصادر على أن النادي لا يدرس التعاقد مع محمد هاني في الوقت الراهن، خاصة أن الفريق يمتلك العناصر التي تمنحه أكثر من خيار في الجبهة اليمنى، وبالتالي لا توجد حاجة فنية لإبرام صفقة جديدة في هذا المركز.

وتأتي هذه التصريحات في ظل انتشار أنباء خلال الساعات الماضية عن وجود اتفاق بين محمد هاني وبيراميدز، بالتزامن مع استمرار الحديث حول مستقبل اللاعب مع الأهلي، إلا أن مصادر داخل النادي السماوي نفت الأمر بشكل قاطع، مؤكدة أن هاني خارج حسابات بيراميدز حاليًا.

كما تؤكد قائمة بيراميدز للموسم الحالي وجود محمد الشيبي وأحمد توفيق وأحمد عاطف قطة وخالد عوض ضمن الفريق، بما يدعم موقف النادي بشأن امتلاكه أكثر من خيار في الجبهة اليمنى.