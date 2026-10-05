يتقدم بخطوات كبيرة للأمام.. رئيس جنوب أفريقيا يشيد بمدرب بيراميدز

أشاد سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بما يقدمه المدير الفني رولاني موكوينا مع نادي بيراميدز وأنه يتابع باهتمام ما يحققه المدرب مع النادي.

والتقى رئيس جنوب أفريقيا بالمدير الفني في استاد القاهرة الدولي، على هامش مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية، التي حضرها موكوينا وجهازه المعاون.

وخلال اللقاء أكد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لموكوينا سعادته البالغة بما يقدمه المدير الفني مع نادي بيراميدز حاليا واعتلائه جدول ترتيب الدوري المصري، مشيدا بالتطور الكبير الذي يحققه المدرب متمنيا مواصلة ذلك مستقبلا.

أوضح رئيس جنوب أفريقيا لموكوينا أنه يتولى حاليا تدريب واحد من أندية القمة في مصر وأفريقيا، وأنه سعيد للغاية بوجوده على رأس القيادة الفنية لهذا النادي الكبير، والكل في جنوب أفريقيا سعداء به وهو يتقدم دائما بخطوات كبيرة إلى الأمام، وحاليا تتواجد على القمة في الكرة الأفريقية.