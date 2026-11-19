تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، بعدما اتضحت حقيقة موقف مروان عطية، لاعب وسط الفريق، من خوض المباراة، في ظل حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول معاناته من الإجهاد خلال تواجده مع منتخب مصر.

تفاصيل موقف مروان عطية من مباراة بيراميدز في الدوري

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي، في تصريحات خاصة، أن مروان عطية لا يعاني من أي إصابة، ولا توجد أي أزمة طبية تحول دون انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيكون قادرًا على المشاركة بصورة طبيعية في تدريبات الأهلي، مؤكدًا: «مروان عطية لا يعاني من أي إصابة، وسوف يشارك بشكل طبيعي في تدريبات الفريق».

وأشار المصدر إلى أن وائل جمعة تواصل مع لاعب وسط الأهلي للاطمئنان على حالته، ليرد مروان عطية بالتأكيد على جاهزيته لخوض المواجهة المقبلة أمام بيراميدز، وعدم وجود أي مشكلة تتعلق بحالته البدنية.

وكان مروان عطية قد شارك مع منتخب مصر في المباراة الأولى أمام مالاوي خلال الشوط الثاني، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة أساسيًا في مواجهة الجولة الرابعة، وهو ما أثار التساؤلات حول حالته البدنية قبل عودته إلى صفوف النادي الأهلي.