1.7 مليون دولار| موقف ياسر إبراهيم من الانتقال إلى بيراميدز.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع أن ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حدد مطالبه المالية للموافقة على الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز خلال نهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء.

شرط ياسر إبراهيم للانتقال إلى بيراميدز

وأوضح المصدر أن ياسر إبراهيم طلب الحصول على مليون و700 ألف دولار في الموسم الواحد، من أجل الموافقة على الانتقال إلى بيراميدز، في ظل رغبة النادي السماوي في تدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب أبلغ أحد الوسطاء المقربين من نادي بيراميدز بأن العرض المقدم له من النادي ليس الوحيد، مؤكدًا أن نادي الشباب السعودي ما زال متمسكًا بالتعاقد معه، ويرغب في حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأضاف أن ياسر إبراهيم يمتلك عرضًا من الشباب السعودي بقيمة مليون و600 ألف دولار في الموسم، وهو ما يجعله يدرس جميع الخيارات المطروحة أمامه قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله بعد الرحيل عن الأهلي.

يأتي اهتمام بيراميدز بضم ياسر إبراهيم في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق، بعد إصابة أسامة جلال، مدافع الفريق السماوي، بكسر في الساق، وغيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري، وهو ما دفع إدارة النادي للتحرك بحثًا عن تدعيم قوي لخط الدفاع.

ويترقب ياسر إبراهيم خلال الفترة المقبلة تطورات المفاوضات مع بيراميدز والشباب السعودي، خاصة أن اللاعب سيكون حرًا في التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة المقبلة وفقًا لموقف عقده مع الأهلي.