هاري كين يقترب من معادلة رقم بيتر شيلتون مع منتخب إنجلترا

يستعد هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الحارس السابق بيتر شيلتون، كأكثر اللاعبين مشاركةً مع منتخب «الأسود الثلاثة»، وذلك خلال مواجهة التشيك غدًا الثلاثاء على ملعب ويمبلي.

وسيصل كين إلى 125 مباراة دولية بقميص إنجلترا، ليعادل بذلك رقم شيلتون التاريخي الذي ظل صامدًا منذ عام 1990.

وأشاد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بقائد الفريق، مؤكدًا أن كين يقدم كل ما لديه بأعلى مستوى، وقال: «كل ما يفعله، يفعله على أعلى مستوى، وباستمرارية .. أنا متأكد تمامًا من أنه سيكون اللاعب الذي يقود الفريق في التدريبات، وسيقود أيضًا فترة الإحماء، ولن يكون أبطأ بخطوة واحدة، فهذا هو مستواه».

وأضاف توخيل أن كين وصل إلى مستوى جديد منذ توليه دوره الحالي مع بايرن ميونيخ، مشيرًا إلى أن المهاجمين الكبار دائمًا ما تدفعهم الرغبة في تحقيق الأرقام القياسية، وهو ما ينطبق على قائد إنجلترا الذي «يسجل طوال الوقت».