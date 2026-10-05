أوبرينوفيتش.. حكم قمة الزمالك والأهلي صاحب واقعة مثيرة مع فريق محمد صلاح

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، الذي أسندت إليه مهمة إدارة مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر المقبل، في مواجهة تحمل الرقم 133 بين قطبي الكرة المصرية.

ولا يخوض أوبرينوفيتش مباراة القمة دون تجارب سابقة مع مواجهات تحمل طابعًا مثيرًا، إذ سبق للحكم السلوفيني إدارة مباراة طرابزون سبور التركي أمام فيرينتسفاروشي المجري في تصفيات الدوري الأوروبي، وهي المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق التركي برباعية نظيفة.

وشهدت المواجهة قرارات تحكيمية مؤثرة من جانب أوبرينوفيتش، بعدما أشهر البطاقة الحمراء في وقت مبكر من اللقاء في وجه مدافع طرابزون سبور روسلان مالينوفسكي، ليكمل الفريق التركي المباراة بعشرة لاعبين.

ولم تتوقف القرارات الحاسمة للحكم السلوفيني عند الطرد، إذ احتسب خلال الشوط الثاني ركلة جزاء لصالح الفريق المجري، ليواصل فيرينتسفاروشي سيطرته على المباراة وينهي اللقاء بانتصار كبير برباعية دون رد.

وتمنح هذه المباراة الجماهير المصرية لمحة عن أسلوب أوبرينوفيتش في إدارة المواجهات، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الانضباطية والركلات الجزائية، قبل ظهوره المرتقب في واحدة من أكثر مباريات الموسم جماهيرية وإثارة في الكرة المصرية.

وتترقب جماهير الأهلي والزمالك أداء الحكم السلوفيني في القمة رقم 133، وسط آمال بأن تمر المباراة بأقل قدر ممكن من الجدل التحكيمي، في ظل أهمية المواجهة وحساسيتها الكبيرة لدى جماهير الفريقين.