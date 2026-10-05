غياب منصف بقرار عن مباراة بترول أسيوط بسبب تأخر عودته إلى القاهرة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تأكد غياب الجزائري منصف بقرار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة بترول أسيوط المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موقف منصف بقرار من مباراة بترول أسيوط

وأوضح المصدر أن غياب اللاعب يأتي بسبب تأخر وصوله إلى القاهرة، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده الجزائري خلال فترة التوقف الدولي، وهو ما يحول دون لحاقه بمباراة بترول أسيوط المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء.

وأضاف أن منصف بقرار سيصل إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، على أن ينتظم في تدريبات الأهلي يوم الخميس المقبل، بعد حصوله على الوقت الكافي للعودة من الجزائر والاستعداد مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني للأهلي يضع مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري ضمن حساباته، خاصة أن الفريق يسعى لتجهيز جميع اللاعبين المتاحين بالشكل الأمثل قبل مباراة القمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في بطولة كأس عاصمة مصر، قبل التحضير للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة الدوري، وسط رغبة الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة من الفترة الحالية وتجهيز عناصر الفريق للمباريات المقبلة.