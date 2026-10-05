رضا عبد العال: كفاية نعيش على ذكريات كأس العالم.. وهنعاني أمام أي منتخب أفريقي متوسط

انتقد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أداء منتخب مصر خلال مواجهة جنوب أفريقيا، والتي انتهت بخسارة الفراعنة بهدف دون رد، ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وقال رضا عبد العال، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»: «اللهم لا شماتة.. أظن المسؤولين دلوقتي شايفين هو ده هيكون شكل معاناة منتخب مصر ضد أي منتخب أفريقي متوسط حتى مش قوي، وكفاية نعيش على ذكريات كأس العالم، لأن في المونديال كانت المنتخبات بتهاجمك وفاتحة الخطوط وعندك مساحات».

انتقاد لخيارات حسام حسن أمام جنوب أفريقي

وانتقد رضا عبد العال الاعتماد على مروان عطية ومهند لاشين في وسط الملعب، متسائلًا: «ليه مروان عطية ومهند لاشين؟ 2 ديفندرات؟ هو إحنا بنلاعب إسبانيا يا كابتن حسام؟».

وأشاد بمستوى حمزة عبد الكريم خلال المباراة، مؤكدًا أنه كان من أخطر لاعبي المنتخب، وقال: «حمزة عبد الكريم أفضل لاعب في منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا، وهو الأخطر في 15 دقيقة، ومش عارف ليه حمزة مش التغيير الأول بدل أسامة فيصل، وده دليل إنك مش عارف مين اللي فايق من لاعيبتك».

انضمام علي محمود للمنتخب

كما تساءل رضا عبد العال عن جدوى انضمام علي محمود إلى قائمة المنتخب، قائلًا: «إيه لازمة انضمام علي محمود للمنتخب؟ استفدت بيه في 3 مباريات يا كابتن؟ لعب 3 دقايق ضد أنجولا ودكة جنوب السودان ودكة جنوب أفريقيا».

وتطرق نجم الأهلي والزمالك السابق إلى موقف محمد عبد المنعم، مشددًا على أهمية وجوده مع منتخب مصر، قائلًا: «مفيش مدافع في مصر زي عبد المنعم في الخروج بالكورة وتمركزات دفاعية، ومينفعش تخسره يا كابتن حسام، والكل شايف مستوى رامي ربيعة وحسام عبد المجيد».

ووجه رضا عبد العال انتقادًا لعمر مرموش، بسبب تصرفه أثناء خروجه من الملعب، قائلًا: «وأنت يا مرموش كفاية فردية.. وكمان وأنت خارج في التبديل فرحان وبتضحك وتحية الجماهير وإحنا خسرانين!».