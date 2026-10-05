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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نزيف خفيف.. إصابة زميل صلاح ويواجه الغياب عن مباراة طرابزون وسامسون سبور

اوموت ناير
اوموت ناير
القسم الرياضي

أعلن نادي طرابزون سبور إصابة أوموت ناير نجم الفريق قبل مواجهة نظيره فريق سامسون سبور ضمن منافسات الدوري التركي المحلي.

وذكر نادي طرابزون سبور التركي عبر بيان له أن إصابة مهاجمه أوموت ناير جاءت بعد ما اضطر للخروج من مباراة دروغيدا يونايتد الودية بسبب شعوره بآلام. 

وأوضح البروفيسور أحمد بشير رئيس اللجنة الطبية بنادي طرابزون أن الفحوصات وأشعة الرنين المغناطيسي كشفت عن وجود نزيف خفيف وكدمة في الجزء الخلفي العلوي من عضلات الفخذ الأيمن والوتر.

وأكد البروفيسور أحمد بشير رئيس اللجنة الطبية بنادي طرابزون أن الجهاز الطبي بدأ بالفعل برنامج علاج اللاعب. 

ولم يعلن نادي طرابزون سبور التركي حتى الآن المدة المتوقعة لغياب أوموت ناير أو موقفه من مباراة سامسون سبور المقررة يوم السبت القادم.

نشر محمد صلاح، نجم طرابزون سبور التركي، صورة جديدة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر خلالها داخل صالة الجيم، في إطار استعداداته للعودة إلى المشاركة مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

ويواصل محمد صلاح تدريباته البدنية من أجل الوصول إلى أعلى درجة من الجاهزية، تمهيدًا للعودة إلى المباريات مع طرابزون سبور، بعد فترة من الغياب.

ويلتقي فريق سامسون سبور مع نظيره طرابزون سبور في تمام الساعة الرابعة مساء السبت المقبل، الموافق 10 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي.

وتتجه الأنظار إلى موقف محمد صلاح من المشاركة مع طرابزون سبور، خاصة في ظل سعي اللاعب لاستعادة كامل جاهزيته الفنية والبدنية قبل العودة إلى المباريات الرسمية.

ويستعد طرابزون سبور لخوض منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يلتقي كوبس الفنلندي في مستهل مشواره بالبطولة، وسط ترقب لظهور محمد صلاح مع الفريق خلال المباراة، حال اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

ويأمل الجهاز الفني لطرابزون سبور في استعادة خدمات محمد صلاح في أقرب وقت، لما يمثله اللاعب من إضافة هجومية للفريق، خاصة مع ارتباطه بدور مؤثر في الخط الأمامي منذ انضمامه إلى صفوف النادي التركي.

طرابزون محمد صلاح اوموت ناير سامسون سبور الدوري التركي

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