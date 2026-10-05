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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دونجا: حسام حسن متأثر بطريقة الجوهري.. وشوبير يتحمل مسؤولية هدف جنوب إفريقيا

محمود الجوهري
محمود الجوهري
عبدالله هشام

أكد تامر عبد الحميد «دونجا»، لاعب الزمالك السابق، أن منتخب جنوب إفريقيا خاض مواجهة مصر بتركيز شديد، مشيرًا إلى أن غياب محمد صلاح أثر بالسلب على أداء الفراعنة.

وقال دونجا، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور»: «منتخب مصر سيطر على الشوط الأول وأهدر أكثر من فرصة، وشوبير يتحمل مسؤولية هدف جنوب إفريقيا».

وأضاف أن عمر مرموش من العناصر المهمة في صفوف منتخب مصر، موضحًا أن اللاعب يسعى لإثبات ذاته بعد فترة من التراجع، بينما يرى أن إبراهيم عادل تكمن خطورته بشكل أكبر في الشوط الثاني وليس منذ بداية المباراة.

وأشار دونجا إلى أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يتأثر بطريقة لعب الراحل محمود الجوهري مع الفراعنة، مؤكدًا أنه كان يتمنى إجراء تغييرات عديدة خلال الشوط الثاني.

وأشاد لاعب الزمالك السابق بمستوى المهدي سليمان، قائلًا: «أشكر المهدي سليمان على مستواه».

وتابع: «موسيماني كان سعيدًا بالفوز على مصر وكأنه توج ببطولة»، مشيرًا إلى أن منتخب مصر افتقد وجود صانع ألعاب خلال المباراة.

واختتم دونجا تصريحاته بالإشادة بالثلاثي رامي ربيعة ومهند ومروان عطية، مؤكدًا أنهم كانوا من أفضل لاعبي منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا.

تامر عبد الحميد الزمالك جنوب إفريقيا منتخب مصر حسام حسن الجوهري

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