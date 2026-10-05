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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علاء نبيل: منتخب مصر استفاد من مواجهة جنوب أفريقيا.. وحمزة مشروع مهاجم عالمي

علاء نبيل
علاء نبيل
عبدالله هشام

أكد علاء نبيل، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر حقق استفادة فنية من مواجهة جنوب أفريقيا الودية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني تعرض لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقال نبيل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "منتخب مصر استفاد من مباراة جنوب أفريقيا، وقدمنا أداءً جيدًا، والنتيجة عادية في ظل الضغط الذي كان يقع على الجهاز الفني للمنتخب".

وأضاف: "توقيت المباراة غريب، إزاي تقام مباراة ودية عقب مباراة رسمية، لتكون إعدادًا للمباريات الرسمية؟ وما علمته أن المنتخب كان متفقًا على مواجهة تنزانيا".

وتابع: "حمزة عبدالكريم مشروع مهاجم على مستوى عالٍ، وهو يجيد لعب الكرات العالية، ومن مباراة لأخرى مستواه بيتطور".

وعن إبراهيم عادل، قال: "إبراهيم عادل محتاج يلعب مع زملائه شوية ويبعد عن الأنانية".

وأوضح: "منتخب مصر أصبح عنده البديل القوي للاعبين الأساسيين، وهو ما رأيناه في مباراة اليوم".

وأشاد بمحمد هاني قائلًا: "محمد هاني عمل مباراة جيدة اليوم".

وأضاف عن أسامة فيصل: "عنده شراسة تهديفية وقدم أداءً جيدًا في مباراة اليوم، وده يُحسب له".

وعن مصطفى شوبير، قال: "مصطفى شوبير أخطأ في مباراة جنوب أفريقيا، وأعتقد أنه لن يكرر تلك الكرة مرة أخرى، ودي ميزة المباريات الودية، وهو حارس مميز".

وانتقد الأجواء المحيطة بالمنتخب، قائلًا: "المسؤولين قاعدين في المقصورة قالبين وشهم، والمنظر كان صعب، وجماهير الكرة هي من تدفع ثمن ما يحدث، ونحتاج إلى ضبط النفس والهدوء".

واختتم علاء نبيل تصريحاته قائلًا: "كثرة التصريحات والظهور الإعلامي بتعمل مشاكل، ولازم الجهاز الفني يكون حذرًا في تصريحاته، ولازم يكون فيه رقابة وسيطرة على التصريحات الإعلامية، وما حدث في الفترة الأخيرة لا يليق بالكرة المصرية".

علاء نبيل منتخب مصر جنوب أفريقيا حمزة عبدالكريم إبراهيم عادل

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