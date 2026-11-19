حصل مستشفى برج العرب الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية على تجديد الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) لمدة عام، اعتبارًا من نوفمبر 2026 وحتى نوفمبر 2027، تقديرًا لالتزام المستشفى بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إدارة المستشفى وجميع فرق العمل، بمناسبة تجديد الاعتماد، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حرص الجامعة على تطوير منظومة المستشفيات الجامعية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، إلى جانب ترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من فرق العمل المركزية وفرق الاعتماد بالمستشفى، مثمنًا التزامهم بتطبيق معايير الجودة، ودورهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي يدعم مكانة المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات الصحية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن تجديد الاعتماد المبدئي يمثل ثمرة العمل المؤسسي والتعاون بين مختلف فرق العمل، ويعكس الجهود المبذولة لتطوير الأداء الطبي والإداري وتطبيق معايير الجودة في جميع مراحل تقديم الخدمة الصحية.

وأشار إلى استمرار العمل على رفع كفاءة المستشفيات الجامعية وتطوير إمكاناتها، بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد، ويضمن تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى.

وجاء تجديد الاعتماد في إطار منظومة العمل المؤسسي بمستشفيات جامعة الإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة نرمين حسام، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتورة أمنية نصار، نائب المدير التنفيذي للجودة والاعتماد، وبجهود الدكتور محمد أمين، مدير مستشفى برج العرب الجامعي، وفرق العمل المعنية بالجودة والاعتماد.

يُذكر أن قرارات لجنة اعتماد المنشآت الصحية شملت منح وتجديد الاعتماد لـ23 منشأة صحية في 8 محافظات، فيما أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تجاوز عدد المنشآت الصحية المعتمدة في مصر حاجز الألف منشأة، ضمن جهود الدولة لتوسيع تطبيق منظومة الجودة الصحية وفقًا لمعايير وطنية تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.