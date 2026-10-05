صلاح ليس السبب.. أسباب خسارة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا وسر تفوق موسيماني

أكد إسلام فؤاد، الناقد الرياضي، أن هزيمة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة الودية الأخيرة، كشفت عن عدد من السلبيات التي يجب على الجهاز الفني بقيادة حسام حسن العمل على علاجها قبل خوض الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج «صدى البلد» على قناة «صدى البلد» إن فترة التوقف الدولي لم تكن على المستوى المأمول بالنسبة لمنتخب مصر، موضحًا أن الفريق بدأ بتعادل أمام أنجولا، ثم حقق الفوز على جنوب السودان، قبل أن يخسر أمام جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن غياب عدد من العناصر، وعلى رأسهم محمد صلاح وهيثم حسن ومحمد عبد المنعم، لا يمكن اعتباره السبب الرئيسي للهزيمة.

وأوضح أن محمد صلاح لا يمكن أن يرفض الانضمام إلى منتخب مصر، مؤكدًا أن ما تردد بشأن ارتباط غيابه بخروجه خلال مباراة أنجولا غير صحيح، مشددًا على أن قائد المنتخب يمثل قيمة كبيرة، لكن «منتخب مصر هو منتخب مصر، مش منتخب محمد صلاح».

وأشار إلى وجود فارق كبير في قراءة المباراة بين حسام حسن وبيتسو موسيماني، موضحًا أن مدرب جنوب إفريقيا نجح في إدارة اللقاء وإجراء تغييرات مؤثرة، كما منح الفرصة لعدد من اللاعبين الجدد، بينما لم يشهد معسكر منتخب مصر ظهور عناصر جديدة بالشكل الذي كان متوقعًا.