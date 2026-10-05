نجم الأهلي السابق: المنتحب لم يستفد من مواجهة جنوب إفريقيا.. وسلبيات المعسكر أكثر

أعرب تامر بجاتو نجم الأهلي والمنصورة السابق عن استياءه الشديد من خسارة منتخب مصر أمام نظيره الجنوب إفريقي على ستاد القاهرة الدولي في ختام معسكره بفترة التوقف الدولي الجارية.

وقال تامر بجاتو في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: المنتخب الوطني لم يحقق أي استفادة ممكنة من مباراة جنوب إفريقيا، خاصةً أن حسام حسن المدير الفني لم يمنح الفرصة للاعبين البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصتهم في المباراتين السابقتين أمام أنجولا وجنوب السودان في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 ، عكس ما فعله بيتسو موسيماني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الذي خاض المباراة باللاعبين البدلاء، وهذا أمر طبيعي في اللقاءات الودية.

وتابع: المعسكر الجاري للمنتخب الوطني مليء بالسلبيات التي زادت من حدة الأجواء، وعلى رأسها تصريحات حسام حسن المدير الفني قبل مباراة أنجولا، والتي تحدث خلالها عن محمد الشناوي، ثم حديثه عن استبدال محمد صلاح وأن المنتخب لا يقف على أي لاعب، بالإضافة إلى مغادرة الأخير للمعسكر قبل لقاء جنوب السودان، وكذلك محمد عبد المنعم الذي عاد إلى تدريبات فريقه نيس الفرنسي.