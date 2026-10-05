"القاهرة كلمة السر".. كيف قرأت صحافة جنوب أفريقيا فوز موسيماني على منتخب مصر؟

حظي الفوز الذي حققه منتخب جنوب أفريقيا على منتخب مصر باهتمام واسع من جانب الصحف والمواقع الرياضية في جنوب أفريقيا بعدما تمكن منتخب «بافانا بافانا» من حسم المواجهة الودية التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي بهدف دون رد.

ولم يتعامل الإعلام الجنوب أفريقي مع الانتصار باعتباره مجرد نتيجة في مباراة ودية بل ركز بصورة واضحة على الدلالات الفنية التي حملها الفوز خاصة أنه جاء في بداية ولاية بيتسو موسيماني مع المنتخب وبعد سلسلة من التغييرات التي أجراها المدير الفني على التشكيل ومنح خلالها الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الجدد.

وسلطت التقارير الضوء على قدرة موسيماني على تحقيق بداية قوية مع منتخب بلاده بعدما قاد الفريق إلى ثلاثة انتصارات متتالية منذ توليه المهمة بدأت بالفوز على غينيا ثم إريتريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 قبل أن يضيف منتخب مصر إلى قائمة ضحاياه بالفوز في القاهرة.

iDiski Times: الشباب يصنعون الفارق أمام مصر

موقع iDiski Times منح مساحة كبيرة للوجوه الشابة التي ظهرت بقميص جنوب أفريقيا خلال مواجهة مصر معتبرًا أن الانتصار قدم مؤشرات إيجابية بشأن قدرة المنتخب على بناء جيل جديد خلال الفترة المقبلة.

وأبرز الموقع تألق كامبل الذي لعب دورًا مباشرًا في صناعة هدف المباراة الوحيد بعدما قدم التمريرة التي حولها بوسو ديثيجان إلى هدف في أول ظهور له مع المنتخب الأول.

وركز التقرير كذلك على قرارات موسيماني الفنية بعدما أجرى عدة تغييرات على التشكيل الذي خاض به مواجهة إريتريا في خطوة عكست رغبته في اختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين ومنح العناصر الجديدة فرصة إثبات نفسها على المستوى الدولي.

وأشار الموقع إلى أن المنتخب الجنوب أفريقي لم يكتفِ بالدفاع أمام مصر وإنما نجح في السيطرة على فترات من المباراة قبل أن يحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

KickOff: موسيماني فاجأ مصر بـ8 تغييرات

أما موقع KickOff فركز بصورة أكبر على المغامرة الفنية التي أقدم عليها موسيماني قبل مواجهة المنتخب المصري بعدما دفع بثمانية لاعبين جدد في التشكيل الأساسي عقب الانتصار الكبير على إريتريا بنتيجة 5-0.

واعتبر الموقع أن هذا العدد الكبير من التغييرات كان بمثابة اختبار حقيقي لعمق قائمة جنوب أفريقيا خاصة أن المنافس هذه المرة كان المنتخب المصري وعلى ملعبه وبين جماهيره.

ولم يغفل التقرير البداية القوية للمنتخب المصري حيث أشار إلى أن عمر مرموش شكل خطورة واضحة على دفاع جنوب أفريقيا في الدقائق الأولى وكاد أن يفتتح التسجيل قبل أن يتمكن الضيوف من استعادة توازنهم تدريجيًا.

وبعد ذلك بدأ المنتخب الجنوب أفريقي في فرض أسلوبه على المباراة ونجح في الوصول إلى مرمى مصر قبل أن يحافظ على تقدمه حتى النهاية.

وحصل حارس المرمى ريكاردو جوس على إشادة خاصة من الموقع بعدما لعب دورًا مهمًا في الحفاظ على نظافة شباكه خصوصًا خلال الدقائق الأخيرة التي شهدت محاولات مصرية بحثًا عن إدراك التعادل.

SABC Sport: ديثيجان بطل الظهور الأول

من جانبها اهتمت صحيفة SABC Sport بالهدف الذي منح جنوب أفريقيا الانتصار بعدما سجل بوسو ديثيجان هدفه في أول مشاركة له مع المنتخب الأول.

وأبرزت الصحيفة أيضًا حجم التغييرات التي أجراها موسيماني موضحة أن المدير الفني دفع بتسعة لاعبين جدد في التشكيل الأساسي مقارنة بالمباراة الماضية أمام إريتريا مع الاحتفاظ بإيمي أوكون وسفيبيلو سيثول ضمن التشكيلة.

ورغم التغييرات الكبيرة أشارت الصحيفة إلى أن المنتخب المصري بدأ المباراة بصورة أفضل وكان عمر مرموش قريبًا من التسجيل في الدقيقة التاسعة لكن جنوب أفريقيا نجحت في التعامل مع ضغط أصحاب الأرض قبل أن تبدأ في تشكيل الخطورة على مرمى مصطفى شوبير.

ورأت الصحيفة أن الفوز على مصر يمثل دفعة مهمة للمنتخب الجنوب أفريقي خصوصًا أن الفريق واصل سلسلة انتصاراته منذ تولي موسيماني القيادة الفنية.

موسيماني يحصد ثمار البداية

وتتفق التغطية الجنوب أفريقية في نقطة رئيسية وهي أن الفوز على مصر يحمل قيمة فنية ومعنوية كبيرة لموسيماني ليس فقط بسبب اسم المنافس أو إقامة المباراة في القاهرة وإنما بسبب الطريقة التي تعامل بها المدير الفني مع المباراة.

فموسيماني لم يعتمد على التشكيل نفسه الذي حقق الفوز الكبير على إريتريا وإنما منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين وهو ما جعل مواجهة مصر بمثابة اختبار حقيقي للبدائل والعناصر الشابة.

كما أن نجاح هذه المجموعة في تحقيق الفوز خارج الديار يعزز من حالة المنافسة داخل قائمة المنتخب الجنوب أفريقي ويمنح الجهاز الفني خيارات أوسع خلال الاستحقاقات المقبلة.

وفي المقابل كشفت المباراة أن المنتخب المصري كان قادرًا على صناعة الخطورة في فترات من اللقاء خاصة خلال البداية والدقائق الأخيرة إلا أن الحسم ذهب في النهاية إلى الضيوف الذين عرفوا كيف يحافظون على تقدمهم.