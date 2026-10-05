محمد صلاح: منتخب مصر بحاجة إلى إعداد جيل جديد

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الضغوط التي واجهت حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، دفعته للاعتماد على التشكيل الأساسي خلال مباراة جنوب أفريقيا، منتقدًا غياب الأداء الجماعي للفراعنة .



وأضاف صلاح عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد عبد الجليل أن منتخب مصر بحاجة إلى إعداد جيل جديد من العناصر الشابة، ومنحهم الفرصة تدريجيًا من أجل تجهيز قوام قادر على تمثيل المنتخب خلال السنوات المقبلة.



وقال محمد صلاح إن اللعب في الدوري البلغاري لن يساعد حسام عبد المجيد على الظهور بنفس المستوى والتألق الذي قدمه مع الزمالك، مشددًا على أهمية اختيار البيئة المناسبة لتطور اللاعب.



وأوضح أن الأداء الجماعي غاب عن منتخب مصر خلال مواجهة جنوب أفريقيا، وهو ما أثر على شكل الفريق والمردود الذي ظهر به خلال المباراة.



وتابع أن محمد صلاح نجم الكرة المصرية يجب التعامل معه بطريقة مختلفة، نظرًا لمكانته الكبيرة وما قدمه للكرة المصرية على مدار السنوات الماضية.



وأشار إلى أنه سبق وكرر نفس الموقف مع حسام حسن، عندما كان مدربًا له خلال فترة وجوده في المصري، موضحًا أنه تعامل معه بشكل جيد ونجح في تغييره دون حدوث أزمة.



وتطرق حديث صلاح عن الزمالم والاستعدادات لمباراة القمة المقبلة.



وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة تجهيز بعض العناصر الأساسية لمباراة زد، إلى جانب منح الفرصة للاعبين الشباب، لتحقيق التوازن بين الخبرة والشباب.



وأضاف أن أحمد الجفالي من اللاعبين المميزين، وعليه التركيز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من أجل تقديم المردود المنتظر منه مع الزمالك.



واختتم محمد صلاح تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستفادة من فترة التوقف الحالية وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للاستحقاقات المقبلة.