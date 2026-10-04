الزمالك يفتتح فرعين جديدين لأكاديمية كرة القدم في الشيخ زايد والتجمع

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، افتتاح فرعين جديدين لأكاديمية كرة القدم، أحدهما في مدينة الشيخ زايد داخل المدرسة البريطانية، والآخر في التجمع الخامس داخل ملاعب قايتباي، ضمن خطة النادي للتوسع في منظومة الأكاديميات واكتشاف وتطوير المواهب الواعدة.

وشهد توقيع عقود الفرعين الجديدين حضور زياد البارودي، مدير أكاديميات نادي الزمالك الخارجية، في إطار متابعة خطة التوسع في الأكاديميات وتعزيز انتشارها، بما يتيح الفرصة أمام المزيد من اللاعبين للانضمام إلى منظومة أكاديميات النادي.

ويقدم الفرعان برامج تدريبية متخصصة في كرة القدم، تهدف إلى تطوير الجوانب الفنية والمهارية والبدنية للاعبين، وفق أساليب تدريبية منظمة تتماشى مع هوية نادي الزمالك وفلسفته في اكتشاف وصقل المواهب.

ويأتي افتتاح فرع الأكاديمية في الشيخ زايد، إلى جانب فرع التجمع الخامس، ضمن خطة تستهدف زيادة عدد فروع أكاديميات النادي والوصول إلى أكبر عدد ممكن من اللاعبين في مختلف المناطق.

ويواصل نادي الزمالك العمل على تطوير منظومة الأكاديميات وتوسيع قاعدة انتشارها، بما يسهم في إتاحة الفرصة أمام المواهب الناشئة للتدريب تحت اسم النادي، واكتشاف العناصر المميزة والعمل على تطويرها وتأهيلها بالشكل المناسب.