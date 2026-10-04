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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بأقدام كهربا والنحاس.. الشرقية إنبي يهزم الزمالك 2-1 ودياً

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

انتهت مباراة الزمالك الودية أمام فريق الشرقية إنبي التي أقيمت اليوم الأحد على ستاد بتروسبورت، بفوز الشرقية إنبي بهدفين مقابل هدف.
سجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" بينما سجل هدفي الشرقية إنبي كل من محمود كهربا ومحمد النحاس .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي و محمود بنتايج ومحمود حمدي "الونش" و مصطفى الزناري و عمر جابر وأحمد ربيع  ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد شريف وسيف جعفر.
 

تبادل الفريقان السيطرة في الدقائق الأولى، وفي الدقيقة التاسعة سجل محمود كهربا هدف التقدم لفريق الشرقية إنبي في من ركلة جزاء سددها على يسار محمد صبحي.


وفي الدقيقة الثالثة عشرة أضاف محمد النحاس الهدف الثاني لأصحاب الأرض من انفراد تام بالمرمى، وتوالت محاولات الزمالك للتسجيل، و في الدقيقة 21 أهدر أحمد عبد الرحيم"إيشو"  فرصة محققة للتسجيل من انفراد بالمرمى، بعدما تلقى تمريرة متقنة من أحمد شريف لكنه سددها بجوار القائم.


وفي الدقيقة 30 تمكن أحمد عبد الرحيم " إيشو" من تسجيل الهدف الأول للزمالك بمجهود فردي بعدما انطلق داخل منطقة جزاء الشرقية إنبي و راوغ مدافع المنافس وسدد على يسار الحارس.


و في الدقيقة 33  حرم القائم الزمالك من التعادل بعد رأسية قوية من أحمد ربيع، بعدما تلقى عرضية  متقنة من محمود بنتايج من الجبهة اليسرى.


وكثف الزمالك محاولاته الهجومية في الدقائق المتبقية للتسجيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشرقية إنبي بهدفين مقابل هدف.


ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني لفريق الزمالك بناصر منسي ومحمد عواد بدلًا من سيف جعفر ومحمد صبحي، وكثف الأبيض محاولاته الهجومية للتسجيل، ودفع الجهاز الفني للزمالك بكل من محمد إسماعيل وحسام أشرف بدلاً من مصطفى الزناري وأحمد شريف.


وفي الدقيقة 68 دفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد الجفالي ومحمد ونيس بدلًا من أحمد عبد الرحيم " إيشو" وعبد الله السعيد، وبعدها شارك السيد أسامة بدلًا من عمر جابر.


وفي الدقيقة 79 تصدى محمد عواد لرأسية من مهاجم الشرقية إنبي، ودفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد خضري بدلًا من محمود بنتايج، وكثف الأبيض محاولاته الهجومية للتسجيل في حين حاول الشرقية إنبي التعزيز لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الشرقية إنبي بهدفين مقابل هدف.

الزمالك الشرقية إنبي نادي الزمالك

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