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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب خطاب الـ«فيفا»

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

شن طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، هجومًا حادًا على طريقة تعامل إدارة نادي الزمالك مع أحد الخطابات الواردة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، منتقدًا عدم التعامل مع الخطاب باللغة الفرنسية وترجمته، وما ترتب على ذلك من أزمة مالية للنادي.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «أنا الاتحاد الدولي بيبعتلي جواب بالفرنساوي، أقوله ابعتولي بالإنجليزي عشان أعرف أقراه.. هو ده كلام يا جماعة؟».

وأضاف: «ده أنا لو دخلت على شات جي بي تي هيترجمهولك، أقولك على حاجة، أنا عندي ولد اسمه يوسف الفرنسي أبوه في باريس، أبوه متجوز واحدة فرنسية، أديها لمامته تترجمه».

وأعرب نجم الزمالك السابق عن استيائه الشديد من طريقة التعامل مع الخطاب، قائلًا: «يا جماعة عيب، والمصحف عيب، ده أنتم لو قاصدين مش هتعملوا كده يا جماعة، مينفعش».

ووجه طارق يحيى حديثه إلى مسؤولي الزمالك وجماهير النادي، متسائلًا عن أسباب حدوث مثل هذه الأزمات داخل القلعة البيضاء، وقال: «ده نادي الزمالك، أنتم بتعملوا فينا كده ليه؟ ليه بتعملوا كده في جماهيركم وفي مشجعين نادي الزمالك؟ ليه بنعمل كده في بعض؟».

وتابع: «هل وصلنا لإن أنا مش عارف أتصرف في جواب جالي من الاتحاد الدولي؟ أكلف النادي 650 ألف دولار تاني؟ هو ده كلام يا جماعة؟».

تصريحات طارق يحيى

وتأتي تصريحات طارق يحيى بالتزامن مع أزمة مالية وقانونية تخص نادي الزمالك أمام الاتحاد الدولي، بعدما أثيرت انتقادات بشأن التعامل مع مراسلات «فيفا» في إحدى القضايا، وهو ما دفع نجم الزمالك السابق إلى المطالبة بمزيد من الدقة والحذر في إدارة الملفات التي تخص النادي أمام المؤسسات الدولية.

كانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى وصول مراسلة من «فيفا» إلى الزمالك باللغة الفرنسية، مع طلب النادي إرسالها باللغة الإنجليزية، فيما أوضحت مصادر أن الإنجليزية والفرنسية والإسبانية من اللغات المعترف بها لدى الاتحاد الدولي.

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