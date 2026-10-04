ظهور حسام الزناتي في مباراة الزمالك ضد ودية الشرقية إنبي

ظهر حسام الزناتي المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، برفقة حسين السيد خلال المباراة الودية التي تجمع الفريق الأبيض أمام الشرقية إنبي، في إطار استعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.

وحرص الزناتي على التواجد لمتابعة اللقاء من أرض الملعب، في ظهور له مع الفريق عقب توليه منصب المدير الرياضي الجديد بالقلعة البيضاء.

ويأتي حضور المدير الرياضي الجديد ضمن خطواته الأولى في مهمته مع الزمالك، في ظل حرصه على متابعة الفريق عن قرب والتنسيق مع الجهاز الفني والإداري خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته للمباريات القادمة، وسط رغبة الجهاز الفني في تجهيز جميع اللاعبين والوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية.