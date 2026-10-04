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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراة القمة.. الزمالك يرصد مكافآت لتحفيز اللاعبين على الفوز أمام الأهلي

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز أمام الأهلي في مباراة القمة المرتقبة.

ويحرص مجلس الزمالك على توفير كل سبل الدعم للفريق والجهاز الفني قبل المواجهة، مع التأكيد على أهمية تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة على مستوى المنافسة في بطولة الدوري.

وتأتي المكافآت الخاصة ضمن خطة إدارة الزمالك لرفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى ممكن خلال اللقاء، خاصة أن مباريات القمة تحظى بأهمية كبيرة لدى جماهير النادي.

ويواصل الفريق استعداداته للمواجهة المرتقبة، وسط حالة من التركيز داخل الجهاز الفني واللاعبين، سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

نادي الزمالك الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك الأهلي

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