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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قطر تتسلم علم المجلس الأولمبي الآسيوي إيذاناً بانطلاق رحلة الدوحة 2030

قطر تتسلم علم المجلس الأولمبي
قطر تتسلم علم المجلس الأولمبي
حسام الحارتي

تسلمت دولة قطر علم المجلس الأولمبي الآسيوي خلال حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية الـ20 - آيتشي ناغويا 2026، إيذاناً ببدء رحلتها نحو استضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ21 - الدوحة 2030.
 

وتسلم الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية العلم بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

منتخب قطر للبادل يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية بعد فوزه على ماليزيا
 

توج المنتخب القطري للبادل المكون من الثنائي راشد نواف ومشاري نواف بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه على نظيره الماليزي بمجموعتين دون رد اليوم، السبت، في المباراة النهائية للمسابقة ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين "آيتشي-ناغويا" 2026 المقامة حاليا باليابان وتختتم غدا، الأحد.

وتمكن المنتخب القطري من تحقيق الفوز في النهائي على حساب المنتخب الماليزي المكون من الثنائي آيدن يونس وكريستيان تشين بمجموعتين دون رد بواقع 6 -3 و6- 1، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكان المنتخب القطري قد افتتح مشواره بالفوز على المنتخب الكويتي المكون من الثنائي عبد العزيز معيوف وفؤاد بهبهاني بمجموعتين دون رد في دور الـ 16، ثم فاز على المنتخب الإماراتي المكون من عبد الله العبد الله وفارس الجناحي بمجموعتين دون رد في الدور ربع النهائي، ثم واصل تألقه بالفوز على المنتخب الإيراني المكون من الثنائي حامي جولستان وآريا روغني، بمجموعتين دون رد في نصف النهائي، ليصعد للمباراة النهائية ويفوز على المنتخب الماليزي ويتوج بالميدالية الذهبية الأولى في تاريخ رياضة البادل بالألعاب الآسيوية.

وبهذا الفوز، رفعت البعثة القطرية رصيدها إلى 16 ميدالية ملونة في النسخة الجارية من دورة الألعاب الآسيوية باليابان، بواقع خمس ميداليات ذهبية، وست ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية.

دولة قطر قطر الأولمبي الآسيوي دورة الألعاب الآسيوية

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