ذهبية للكويت وفضية لقطر وبرونزية للسعودية في الكاراتيه بدورة الألعاب الآسيوية

أحرز الكويتي عبدالله شعبان ذهبية الكوميتيه لوزن أقل من 60 كلغ ضمن منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي ناغويا 2026" اليوم الأحد، فيما ذهبت الفضية إلى القطري عبدالرحمن عبدالحميد.

وتحصد الكويت بذلك الميدالية الذهبية الأولى في دورة الألعاب الآسيوية التي انطلقت مساء السبت وتستمر أسبوعين وتضم عدداً من الرياضيين يفوق عدد المشاركين في الألعاب الأولمبية.

ونال السعودي سعود عبدالعزيز البشير برونزية وزن ما دون 60 كلغ بفوزه على النيبالي مين باشادور تامانغ بنتيجة 2-0.

بدورها، خطفت السعودية دينا أحمد مصطفى برونزية وزن + 68 كلغ بفوزها على النيبالية أريكا غورونغ 8-7.