افتتاح دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي ناغويا 2026»

افتتحت رسمياً اليوم، السبت، على استاد ميزوهو بارك بمدينة ناغويا اليابانية، دورة الألعاب الآسيوية الـ20 - آيتشي ناغويا 2026، والتي ستقام منافساتها حتى الرابع من أكتوبر.

وشهد حفل الافتتاح مجموعة من العروض الفنية والثقافية التي تعكس هوية آيتشي وناغويا والثقافة اليابانية، إلى جانب الاحتفاء بالتنوع الثقافي للقارة الآسيوية، فضلاً عن دخول البعثات المشاركة.

وتقام منافسات الدورة على مدار 16 يوماً، وتشمل 469 مسابقة في 43 رياضة و71 تخصصاً، يتنافس خلالها رياضيو القارة على 1407 ميداليات، في نسخة تشهد مشاركة واسعة من مختلف دول ومناطق آسيا.

وتستضيف اليابان دورة الألعاب الآسيوية للمرة الثالثة في تاريخها، بعد أن استضافت العاصمة طوكيو نسخة عام 1958، ثم مدينة هيروشيما دورة عام 1994، قبل أن تعود الألعاب إلى اليابان بعد 32 عامًا من خلال آيتشي وناغويا.