تشييع جنازه سيدة بدمياط أشعل زوجها النيران فيها داخل منزلها بدمياط

شيع منذ قليل، أهالي قرية ميت الخولي عبدالله التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، جثمان صباح رمضان، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرتها وأهالي القرية، بعد وفاتها متأثرة بإصابتها البالغة جراء قيام زوجها بإشعال النيران بها داخل منزلها.

اـشعل النيران بها بالمنزل

كان قد ورد بلاغ الى قسم شرطه الزرقا بمحافظة دمياط يفيد باشتعال النيران داخل منزل وأصابه سيدة تدعى صباح رمضان، البالغة من العمر 26 عامًا.

نقلها للمستشفى

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتم نقلها إلى المستشفى قد توفيت داخل مستشفى دمياط التخصصي، في اليوم الثانى متاثرة بإصابته

وعلى صعيد آخر تم القاء القبض على الزوج المتهم بإنهاء حياه زوجته بعد أن سكب عليها البنزين وتوقفت متأثرة بإصابته بحروق خطيرة.