وزير الخارجية التركي: مبادرات لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا لكن الحل الدائم صعب

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن هناك مبادرات وتحركات تستهدف إنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، لكنه اعتبر أن تحويل هذه المبادرات إلى حل دائم للصراع لا يزال أمرًا صعبًا.

ونقلت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، عن فيدان قوله إن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مستمرة، إلا أن التوصل إلى تسوية مستدامة بين موسكو وكييف يواجه تحديات كبيرة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتباين مواقف طرفي الصراع بشأن القضايا الرئيسية.

وتأتي تصريحات الوزير التركي في وقت تواصل فيه أنقرة الدعوة إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين روسيا وأوكرانيا، واستمرار المسارات التفاوضية الرامية إلى التوصل إلى وقف للقتال.

وكانت تركيا قد أكدت في وقت سابق أهمية مواصلة محادثات إسطنبول، باعتبارها إحدى القنوات التي يمكن من خلالها بحث سبل إنهاء الحرب.

كما كثفت أنقرة تحركاتها بشأن تداعيات الحرب، خصوصًا في منطقة البحر الأسود، حيث حذرت من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها على أمن الملاحة والتجارة. وقال فيدان، خلال تصريحات سابقة، إن امتداد الحرب إلى البحر الأسود غير مقبول، داعيًا إلى تجنب خطوات تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وفي هذا السياق، أفادت تقارير حديثة بأن تركيا قدمت إلى روسيا وأوكرانيا مسودة اتفاق تستهدف وقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود، في محاولة للحد من المخاطر التي تواجه الملاحة المدنية مع استمرار الحرب.

وتأتي التحركات التركية بالتزامن مع استمرار تعثر جهود التوصل إلى تسوية شاملة للحرب، التي دخلت عامها الخامس، وسط استمرار الاتصالات الدولية بشأن وقف القتال. وكانت موسكو قد حذرت مؤخرًا من أن فرض عقوبات أمريكية إضافية عليها قد يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق سلام، في مؤشر على استمرار تعقيدات المسار التفاوضي.

ويؤكد الموقف التركي استمرار أنقرة في دعم المسارات الدبلوماسية كوسيلة للتوصل إلى إنهاء الحرب، مع تركيز خاص على منع توسع الصراع إلى مناطق جديدة، والحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأسود.

