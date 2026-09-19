نائب وزير الخارجية يوضح حجم الاستثمارات المباشرة التي دخلت القارة الإفريقية

أكد السفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، أن الدبلوماسية المصرية والعلاقات التاريخية مع الدول الإفريقية كان لهما دور في دعم تحويل العلاقات إلى مشروعات وشراكات فعلية.

وأوضح، أبو بكر صالح، خلال لقائه مع الإعلامي حساني بشير، ببرنامج «الحصاد الإفريقي»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدول الإفريقية شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في البنية التحتية، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الطموح والتوسع.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة التي دخلت القارة الإفريقية بلغ نحو 70 مليار دولار خلال العام الماضي، بينما حصلت مصر على 15.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات العالمية يصل إلى أرقام أكبر بكثير.

ولفت إلى أن مصر أصبحت نموذجًا ناجحًا في تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن عددًا من القادة الأفارقة أبدوا رغبتهم في الاستفادة من التجربة المصرية وتطبيق نماذج مشابهة في دولهم.