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الإشراف العام
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عودة التوقيت الشتوي في مصر.. الموعد الرسمي وطريقة ضبط الساعة بدقة

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
خالد يوسف

مع اقتراب انتهاء فصل الصيف وبدء العد التنازلي للعودة إلى التوقيت الشتوي، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة الموعد الرسمي الدقيق لتغيير الساعة وتأخيرها ستين دقيقة، ويهدف هذا القرار الحكومي إلى تنظيم ساعات العمل وترشيد استهلاك الطاقة، حيث يتم تطبيق التوقيت الجديد مع آخر خميس من شهر أكتوبر، لتبدأ المواعيد الشتوية للرسمية في مصر وسط استعدادات واسعة من الجهات الرسمية لضبط الساعات والأجهزة الإلكترونية تلقائياً.

موعد التوقيت الشتوي

وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بالتوقيت الصيفي، يستمر تطبيق التوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، على أن تبدأ العودة إلى التوقيت المعتاد اعتبارًا من اليوم التالي، وبناءً على ذلك، يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

التوقيت الشتوي 

وعند حلول منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر، يتم ضبط الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً، لتبدأ البلاد العمل بالتوقيت الشتوي.

أسباب تطبيق التوقيت الشتوي 2026

يأتي قرار تطبيق التوقيت الشتوي 2026، كجزء من خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، حيث يساعد على خفض الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية خلال المساء نتيجة قصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء، إلى جانب دوره الرئيسي في تنظيم مواعيد العمل والمدارس والقطارات والرحلات الجوية.

كما أن تغيير التوقيت الشتوي يسهم في تحسين استغلال الوقت وتوزيعه بما يتناسب مع طبيعة الحياة اليومية، سواء في العمل أو الدراسة، ما يمنح الأفراد توازنًا أفضل بين نشاطهم اليومي وفترات الليل.

ضبط الساعة مع بدء التوقيت الشتوي

مع تطبيق التوقيت الشتوي، يحتاج المواطنون إلى تأخير الساعة 60 دقيقة في الساعات والأجهزة التي لا تقوم بتحديث التوقيت بصورة تلقائية.

ضبط الساعة

أما الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية المتصلة بالإنترنت، فمن المفترض أن يتم تحديث التوقيت بها تلقائيًا، حال تفعيل إعدادات التاريخ والوقت التلقائية والاتصال بالإنترنت.

ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم الجمعة 30 أكتوبر، بعد تأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك عقب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وفقًا للقواعد المنظمة لنظام تغيير التوقيت.

خطوات تعديل الساعة على الهواتف الذكية

هواتف الأندرويد

ـ الدخول إلى الإعدادات.

ـ اختيار "إعدادات إضافية" أو Additional Settings.

ـ "الوقت والتاريخ" أو Date & Time.

هاتف اندرويد

ـ تفعيل التحديث التلقائي وإعادة تشغيل الهاتف.

ـ أخيرًا الضغط على حفظ للتأكيد.

هواتف iPhone

ـ فتح إعدادات الهاتف.

ـ اختيار "عام".

ـ "التاريخ والوقت".

ايفون

ـ التبديل إلى التعيين تلقائيًا لتحديث الوقت تلقائيًا وفق التوقيت الشتوي.

عودة التوقيت الشتوي ضبط الساعة انتهاء فصل الصيف التوقيت الشتوي تعديل الساعة قصر ساعات النهار فصل الشتاء استهلاك الطاقة خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة

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