أسعار الوقود في أوروبا تسجل مستويات قياسية.. وخبراء يتوقعون ذروة الديزل في أكتوبر

سجلت أسعار الوقود في دول الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 1.92 يورو، بينما ارتفع الديزل إلى 2.08 يورو للتر، وسط توقعات من خبراء البنك المركزي الأوروبي ببلوع هامش أرباح تكرير الديزل ذروته خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتشتد الأزمة في دول شمال وغرب أوروبا مثل ألمانيا والدنمارك وفنلندا، حيث تجاوزت أسعار الديزل حاجز 2.40 إلى 2.50 يورو للتر في محطات التجزئة.

أسباب زيادة أسعار الوقود

ويعزو المحللون هذه القفزة إلى عدة عوامل هيكلية ولوجستية وهي هامش التكرير وانخفاض المخزون وارتفاع الفارق السعري بين النفط الخام والديزل المكرر لمستويات قياسية، بالتزامن مع تراجع المخزونات في الموانئ الأوروبية الرئيسية.

يضاف إلى ذلك استمرار القيود على المنتجات النفطية الروسية وتراجع حركة الناقلات عبر الممرات البحرية الحيوية و انطلاق أعمال الصيانة الدورية للمصافي الأوروبية، وتزامنها مع الذروة الموسمية للطلب على الديزل الزراعي وزيت التدفئة استعداداً لفصل الشتاء.

ويرى خبراء الاقتصاد أن انحسار هذه الضغوط مرتهن ببدء وصول شحنات بديلة أواخر أكتوبر، إلا أن الارتفاع الراهن يلقي بظلاله على تكاليف الشحن واللوجستيات، مما يهدد بإبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة في منطقة اليورو.