قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الوقود في أوروبا تسجل مستويات قياسية.. وخبراء يتوقعون ذروة الديزل في أكتوبر
من الابتدائي للثانوي| خريطة توزيع درجات أعمال السنة والامتحانات هذا العام
دعاء الضيق الشديد وتفريج الهم.. كلمات نبوية تغير حالك في دقائق
على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور
إعلان التعاقد اليوم.. تفاصيل عقد بيزيرا بين الزمالك وشباب أهلي دبي
مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بـ الإسكندرية
زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك
مرصد الأزهر: 72% من الإسرائيليين يرفضون الانسحاب من غزة دون منطقة أمنية
محلل أمريكي لـ«صدى البلد»: الحوثيون يستخدمون باب المندب كورقة ضغط|خاص
عصام عبد الفتاح: معنديش مشكلة أندية الدوري تسمع الـ var
غيوم كثيفة وأمطار خفيفة.. طقس متقلب في مدن ومراكز وقرى البحيرة
وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي يؤكدان أهمية حرية الملاحة بمضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسعار الوقود في أوروبا تسجل مستويات قياسية.. وخبراء يتوقعون ذروة الديزل في أكتوبر

أسعار الديزل
أسعار الديزل
أ ش أ

سجلت أسعار الوقود في دول الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 1.92 يورو، بينما ارتفع الديزل إلى 2.08 يورو للتر، وسط توقعات من خبراء البنك المركزي الأوروبي ببلوع هامش أرباح تكرير الديزل ذروته خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتشتد الأزمة في دول شمال وغرب أوروبا مثل ألمانيا والدنمارك وفنلندا، حيث تجاوزت أسعار الديزل حاجز 2.40 إلى 2.50 يورو للتر في محطات التجزئة.

أسباب زيادة أسعار الوقود

ويعزو المحللون هذه القفزة إلى عدة عوامل هيكلية ولوجستية وهي هامش التكرير وانخفاض المخزون وارتفاع الفارق السعري بين النفط الخام والديزل المكرر لمستويات قياسية، بالتزامن مع تراجع المخزونات في الموانئ الأوروبية الرئيسية.

يضاف إلى ذلك استمرار القيود على المنتجات النفطية الروسية وتراجع حركة الناقلات عبر الممرات البحرية الحيوية و انطلاق أعمال الصيانة الدورية للمصافي الأوروبية، وتزامنها مع الذروة الموسمية للطلب على الديزل الزراعي وزيت التدفئة استعداداً لفصل الشتاء.

ويرى خبراء الاقتصاد أن انحسار هذه الضغوط مرتهن ببدء وصول شحنات بديلة أواخر أكتوبر، إلا أن الارتفاع الراهن يلقي بظلاله على تكاليف الشحن واللوجستيات، مما يهدد بإبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة في منطقة اليورو.

أسعار الديزل تكرير الديزل أسعار الوقود دول الاتحاد الأوروبي سعر لتر البنزين التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض

انخفاض سعر الذهب

مفاجأة قلبت سوق الذهب.. لماذا هبط المعدن الأصفر بعد رفع الفائدة؟

بيزيرا

الزمالك يفرض غرامة هي الأكبر في تاريخه على بيزيرا قبل رحيله

أخطاء تجنبيها عند استخدام الغلاية الكهربائية

أخطاء شائعة في استخدام الكاتيل تسبب حرائق.. كيفية تجنب الأخطار؟

كارت الكهرباء

كارت الكهرباء بيخلص بسرعة؟.. 7 أسباب وراء نفاد الرصيد

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

طقس اليوم السبت

الأرصاد: أمطار وشبورة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت

الأهلي والزمالك

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة

ترشيحاتنا

اجازة

قبل نهاية العام.. تعرف على حالات ترحيل الإجازة الاعتيادية للموظفين في القانون

مجلس الشيوخ

برلماني: الاستعداد الحكومي يحمي الأسواق من تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد

مجلس النواب

سؤال برلماني لمواجهة تعدد الرسوم وتخفيف الأعباء لإنقاذ الصناعة والاستثمار

بالصور

على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور

زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة

الشنطة أم قلة النوم؟.. سبب صداع الطفل بعد المدرسة.. .. متى يحتاج إلى تقييم طبي؟

صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء تزيد فرص إصابة الطفل بالبرد

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 6 مشروبات سهلة التحضير تساعد على ترطيب الجسم

مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد