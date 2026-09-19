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مرصد الأزهر: 72% من الإسرائيليين يرفضون الانسحاب من غزة دون منطقة أمنية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر: 72% من الإسرائيليين يرفضون الانسحاب من غزة دون منطقة أمنية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
عبد الرحمن محمد

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن نتائج «مؤشر المجتمع الإسرائيلي» لشهر سبتمبر 2026، الصادر عن المعهد المعني بسياسة الشعب اليهودي (JPPI)، كشفت عن تصاعد التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي لاستمرار السيطرة العسكرية على قطاع غزة، واتساع دائرة الرافضين للانسحاب من القطاع دون الإبقاء على منطقة أمنية داخله.

وأوضح المرصد أن نتائج المؤشر أظهرت ارتفاع نسبة المؤيدين لاحتلال قطاع غزة بالكامل وإدارته عسكريًا من جانب الجيش الإسرائيلي لعدة سنوات إلى 36%، مقابل 27% في العام الماضي، في حين رفض 72% من الإسرائيليين اليهود العودة إلى خط الحدود مع قطاع غزة «تحت أي ظرف» من دون الاحتفاظ بمنطقة أمنية داخل القطاع.

وأضاف أن نتائج المؤشر كشفت عن انقسام أيديولوجي واضح داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن مستقبل قطاع غزة، حيث بلغت نسبة المؤيدين لاحتلال القطاع 62% بين المنتمين إلى اليمين، بينما ارتفعت نسبة المعارضين للاحتلال «تحت أي ظرف» إلى 91% في أوساط اليسار، و88% بين المنتمين إلى يسار-الوسط، في حين بلغت نسبة المعارضة في الوسط 66%.

الأوضاع في الضفة الغربية

وأشار مرصد الأزهر إلى أن المؤشر لم يقتصر على رصد المواقف المتعلقة بقطاع غزة، وإنما تناول كذلك الأوضاع في الضفة الغربية، موضحًا أن آراء المشاركين بشأن أثر المزارع والبؤر الاستيطانية على أمن إسرائيل جاءت منقسمة بصورة شبه متساوية؛ إذ رأى 36% أن هذه التجمعات تمثل عبئًا على قوات الجيش وتضر بأمن المواطنين، بينما رفض 36% هذا التوصيف.

وفيما يتعلق بما يُعرف بـ«الشعور بالنصر» في الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر، أوضح المرصد أن النتائج أظهرت تفاوتًا كبيرًا بين التيارات السياسية، حيث قيّم 77% من المنتمين إلى اليمين شعورهم بالنصر عند المستويين المرتفعين 4 و5، مقابل 16% في الوسط، و7% في يسار-الوسط، بينما لم يسجل اليسار أي نسبة عند هذين المستويين.

وتابع أن المؤشر بحث كذلك في نظرة الإسرائيليين إلى تصاعد معاداة السامية حول العالم ومدى ارتباط ذلك بالسياسة الإسرائيلية، حيث ارتفعت نسبة الإسرائيليين اليهود الذين يرون أن زيادة معاداة السامية «ليست بسبب السياسة الإسرائيلية على الإطلاق» إلى 44%، مقابل 34% من إجمالي الإسرائيليين الذين يرون أن ارتفاع معاداة السامية يحدث «إلى حد كبير» بسبب السياسة الإسرائيلية.

ولفت المرصد إلى أن 57% من الإسرائيليين اليهود يرون أن إسرائيل لا ينبغي أن تُجري أي تغييرات على سياساتها بسبب تصاعد معاداة السامية، وهي نسبة قريبة من نتيجة العام الماضي التي بلغت 56%، بينما بلغت النسبة بين إجمالي الإسرائيليين 47%.

مؤشر المجتمع الإسرائيلي لشهر سبتمبر

وأكد مرصد الأزهر أن بيانات مؤشر المجتمع الإسرائيلي لشهر سبتمبر جُمعت خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2026، من خلال عينة ضمت 663 مشاركًا من القطاع اليهودي و206 مشاركين من القطاع العربي، وجرى ترجيح البيانات وفق أنماط التصويت والتدين وتحليلها لتمثيل آراء السكان البالغين في إسرائيل.

وتكشف نتائج المؤشر، بحسب ما أورده المرصد، عن استمرار التباين الحاد داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن مستقبل قطاع غزة والوجود العسكري فيه، بالتزامن مع استمرار الانقسام حول قضايا الاستيطان في الضفة الغربية والسياسة الإسرائيلية وعلاقتها بتصاعد معاداة السامية عالميًا.

الأوضاع في الضفة الغربية مرصد الأزهر قطاع غزة المجتمع الإسرائيلي التطرف مؤشر المجتمع الإسرائيلي لشهر سبتمبر

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