الزراعةفي أسبوع| سلامة أشجار حديقة الأسماك بالزمالك.. والاحتفال بعيد الفلاح

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 11 وحتى 17 سبتمبر الجاري.



وواصل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، نشاطه المكثف لتعزيز التعاون الدولي ودعم الاستثمارات الزراعية وتنمية مختلف قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والبحث العلمي.

وشهد الأسبوع توقيع مذكرتي تفاهم مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إلى جانب إطلاق الخطة الرئيسية للتنمية الزراعية والريفية بمحافظة جنوب سيناء، بما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة بتلك المناطق.

كما بحث الوزير مع المستشار الزراعي الفرنسي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الزراعية.

كما شارك الوزير المزارعين احتفالات عيد الفلاح الرابع والسبعين بمحافظة البحيرة، تأكيدًا على دعم الدولة للفلاح المصري، فضلًا عن مشاركته في افتتاح 20 فرعًا جديدًا في إطار دعم منظومة تسويق المنتجات الزراعية وتوفير السلع للمواطنين.

وفي مجال التعاون الدولي، استقبلت الوزارة وفودًا من المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات، وكذلك وفد المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «الإيكاردا»، كما شاركت مصر في مؤتمر الأطراف COP17 لمكافحة التصحر والمنعقد في منغوليا، مع الاستعداد لاستضافة اجتماع شبكة صحة الحيوان لدول حوض المتوسط (REMESA) في ديسمبر 2026.

وفيما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية، تم تحصين نحو 4,336,163 جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتقديم خدمات الرعاية التناسلية لنحو 39,002 رأس ماشية، وعلاج 18,201 حالة، وفحص الحمل لـ20,801 حالة، إلى جانب تنفيذ التلقيح الصناعي لنحو 41 ألف رأس.

وفي مجال سلامة الغذاء والمبيدات، استقبلت الوزارة وفودًا علمية متخصصة، مع تكثيف الرقابة على سوق المبيدات، وضبط شركة وهمية تروج لصنف قمح غير مسجل ومصادرة كميات من ما يسمى «القمح الروسي 999»، فضلًا عن إصدار 2245 موافقة وشهادة وإفراج جمركي.

كما واصلت الوزارة جهودها في تقديم الخدمات الزراعية والإرشادية، حيث تم تنفيذ 1022 نشاطًا إرشاديًا، و1245 حملة رقابية على محال المبيدات، و4934 ندوة بيطرية توعوية، مع دعم نقل التوصيات الفنية وتوفير مستلزمات المكافحة للمزارعين.

وفي إطار بناء القدرات، تم تدريب 80 مهندس بساتين على تكنولوجيا الصوب الزراعية، وتنفيذ برنامج تدريبي لطلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية حول الممارسات التصنيعية الجيدة.

وفي مجال البحث العلمي، تم تطوير مزرعة قلابشو بمحافظة الدقهلية، وتفقد عدد من المحطات والمزارع البحثية، كما أطلقت لجنة المبيدات جائزة التميز البحثي، وتم اعتماد معمل صحة الحيوان بالأقصر وفقًا لمواصفة ISO 17025.

كما شملت جهود الوزارة دعم مشروعات التنمية الزراعية، وعلى رأسها مشروع تنمية جنوب سيناء، وتطوير قطاع الزيتون، ودعم صغار المزارعين، فضلًا عن توقيع مشروعين بحثيين مع مؤسسة مصر الخير في مجالي معالجة المياه والتنمية الصحراوية.

وفيما يخص ملف المناخ والعمل اللائق، عرضت الوزارة رؤيتها للفترة من 2027 إلى 2030، وتمت مناقشة تحديات سوق العمل الزراعي، مع التأكيد على سلامة أشجار حديقة الأسماك بالزمالك، والإعلان عن قرب التعاقد مع 4700 طبيب بيطري لدعم الخدمات البيطرية على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مواصلة جهودها لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم المزارعين.