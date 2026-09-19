العظمى بالقاهرة 32.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الصيفية الحارة، يترقب المواطنون موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، خاصة مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر، وفي هذا السياق كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية موعد بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 19سبتمبر 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 36

الإسكندرية 31

شرم الشيخ 41

مطروح 30

أسوان 43

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

الرياض 46

الدوحة 42

بيروت 32

القدس 31

الخرطوم 40

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 25

لندن 20

مدريد 26

باريس 22

موسكو 21

الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضحت الهيئة العامة للأرصادالجوية، أن طقس الأيام المقبلة يشهد انخفاضًا تدريجيًا على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و5 درجات، حيث سيكون معتدلا إلى مائل للحرارة، رطبا في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.