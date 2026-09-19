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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز: لم اتعاقد على مسلسل في رمضان 2027

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال تكريمها بحفل جوائز دير جيست مساء أمس الجمعة عن عدم تعاقدها على عمل درامي في موسم رمضان المقبل 2027. 

تكريم ياسمين عبد العزيز 

حصدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جائزة أفضل ممثلة كوميدية، خلال حفل توزيع جوائز دير جيست في دورته الـ23، والمقام بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

وأعربت ياسمين عبدالعزيز عن سعادتها بهذا التكريم، موجهة التهنئة لزملائها المكرمين خلال الحفل، وقالت: «سعيدة إني معاكو النهاردة، وبهنئ كل زمايلي الموجودين، وأنا سعيدة بهذه الجائزة لأنها سينما، وأنا أساسًا نجمة سينما، وبعد غياب 7 سنين نجاح الفيلم في مصر وخارجها، أنا سعيدة جدًا، شكرًا ليكم جدًا».

فيلم «خلي بالك من نفسك»

وعُرض مؤخرًا للفنانة ياسمين عبدالعزيز في دور العرض السينمائي فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي شاركها بطولته أحمد السقا، ومحمد ثروت، ولبلبة، ومحمد رضوان، ومحمد أبوسريع، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول زوجين يواجهان العديد من الخلافات والمشكلات المتكررة، وهو ما يقودهما إلى سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية. 

تكريم ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز دير جيست

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