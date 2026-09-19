إسلام جابر: تعادلنا مع الأهلي "ليس مفاجأة".. والمنافسة على الدوري حق مشروع للجميع

قال إسلام جابر لاعب نادي المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، إن تعادل الذئاب مع الأهلي ليس مفاجأة، هو نتيجة طبيعية بالنظر لحالة الفريقين قبل التوقف الدولي، الأحمر ليس في أفضل حالاته وهو ما نجحنا في استغلاله، اجتهدنا وتعبنا وربنا كافئنا بنقطة التعادل.

وتابع "جابر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري ORA مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: المنافسة على التواجد ضمن الستة الكبار حق مشروع للجميع، القصة ليست صعبة والفريق الذي يتمكن من تحقيق نتائج جيدة ولديه استمرارية يمكنه التواجد بكل سهولة مع الكبار.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: الفرق الستة الأقرب للتواجد في مجموعة البطل هم الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز ومعهم سيراميكا كليوباترا والمصري وأتمنى أخيرًا المقاولون العرب.

وأنهى إسلام جابر لاعب المقاولون العرب حديثه: وارد حدوث مفاجآت في أسماء الستة الكبار هذا الموسم، والمباريات القادمة بعد العودة من التوقف الدولي ستكشف عن الكثير من الأمور في الموسم الحالي.