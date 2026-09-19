مع تقلبات الطقس.. 6 مشروبات سهلة التحضير تساعد على ترطيب الجسم

مع تقلبات الطقس وتغير درجات الحرارة من يوم لآخر، قد يهمل البعض شرب كمية كافية من السوائل، خاصة عندما تقل الرغبة في تناول الماء خلال الأجواء الأقل حرارة.

ويحتاج الجسم إلى الحفاظ على ترطيبه طوال اليوم، لأن الماء يدخل في العديد من الوظائف الحيوية، ويساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ على وظائف أعضائه بشكل طبيعي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم

ولا يشترط الحصول على السوائل من الماء فقط، إذ يمكن لبعض المشروبات الأخرى أن تساهم في إجمالي السوائل التي يحصل عليها الجسم، بشرط عدم الإفراط في السكر أو المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين.

1. الماء.. الاختيار الأول للترطيب

يظل الماء أفضل وأبسط اختيار للحفاظ على ترطيب الجسم، ويمكن تناوله على فترات متفرقة خلال اليوم بدلًا من الانتظار حتى الشعور بالعطش الشديد.

وفي حالة عدم تفضيل طعم الماء، يمكن إضافة شرائح الليمون أو بعض أوراق النعناع لإعطائه نكهة مختلفة دون الحاجة إلى إضافة كميات كبيرة من السكر.

2. مشروبات الأعشاب الدافئة

يمكن تناول مشروبات الأعشاب الدافئة مثل النعناع أو اليانسون أو الكركديه، خاصة خلال الأجواء الباردة، مع تقليل كمية السكر المضاف.

مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم

وتساعد المشروبات الدافئة على زيادة إجمالي السوائل التي يحصل عليها الجسم، لكنها لا تغني عن الماء ولا تعتبر علاجًا لمشكلات صحية محددة.

3. اللبن

يعد اللبن من المشروبات التي توفر السوائل إلى جانب مجموعة من العناصر الغذائية، مثل البروتين والكالسيوم.

ويمكن تناوله ضمن وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة، مع اختيار النوع المناسب للاحتياجات الغذائية للشخص.

4. الشوربة

تعتبر الشوربة من الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على السوائل، خاصة في الأيام التي تميل فيها درجات الحرارة إلى الانخفاض.

ويمكن اختيار شوربة الخضروات أو العدس أو الدجاج، مع الانتباه إلى كمية الملح المستخدمة في إعدادها، لأن الإفراط في الملح ليس خيارًا مناسبًا لنظام غذائي صحي.

5. العصائر الطبيعية بدون سكر زائد

يمكن تناول العصائر المصنوعة من الفواكه، لكن الأفضل عدم إضافة كميات كبيرة من السكر إليها.

كما أن تناول الفاكهة كاملة يوفر الألياف التي تقل أو تختفي عند تحويلها إلى عصير، لذلك لا ينبغي الاعتماد على العصائر بدلًا من تناول الفواكه الكاملة.

6. الماء المنكه بالفواكه

يمكن تحضير مشروب بسيط من الماء مع شرائح الفراولة أو البرتقال أو الليمون أو الخيار، وتركه لفترة قصيرة في الثلاجة قبل تناوله.

وتعتبر هذه الطريقة مناسبة للأشخاص الذين لا يفضلون شرب الماء العادي، لأنها تضيف نكهة طبيعية دون الحاجة إلى كميات كبيرة من السكر.

هل المشروبات الساخنة تمنع الجفاف؟

درجة حرارة المشروب ليست العامل الأساسي في ترطيب الجسم، فالمهم هو كمية السوائل التي يتم تناولها ومكوناتها.

لذلك يمكن تناول المشروبات الدافئة في الطقس البارد، لكن يجب عدم الاعتماد عليها وحدها، مع الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم.

مشروبات يفضل عدم الإفراط فيها

هناك مشروبات قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر، مثل بعض المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، ولذلك يفضل الحد منها.

كما يجب الانتباه إلى المشروبات التي تحتوي على الكافيين، خصوصًا عند تناول كميات كبيرة منها، واستبدال جزء منها بالماء أو المشروبات الأقل في الكافيين.

كيف تعرفين أن جسمك يحتاج إلى سوائل؟

العطش من العلامات التي تشير إلى حاجة الجسم للسوائل، وقد يظهر نقص السوائل أيضًا في صورة جفاف الفم أو تغير لون البول إلى لون أكثر قتامة.

وتختلف احتياجات السوائل من شخص لآخر حسب العمر والنشاط البدني والطقس والحالة الصحية، لذلك لا توجد كمية واحدة تناسب الجميع.