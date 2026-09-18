انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 5 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 19 سبتمبر 2026 وحتى الأربعاء 23 سبتمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

طقس الأيام القادمة في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس الأيام القادمة، يظل معتدلا إلى مائل للحرارة، رطبا في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وحول أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الطقس الأيام القادمة، حذرت هيئة الأرصاد، من استمرار نشاط الشبورة المائية صباحاً، حيث تظهر شبورة مائية يومياً من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض المحاور.

وتنشط الرياح أحياناً خلال الفترة من السبت 19 سبتمبر إلى الأربعاء 23 سبتمبر على مناطق متفرقة من أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على قائدي السيارات ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات والأنباء الجوية الصادرة عنها.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة (العظمى / المحسوسة)، خلال الأيام القادمة، بمختلف المناطق، تكون كالتالي: