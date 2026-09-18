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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفرقة تلطف الأجواء خلال ساعات| الطقس

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس بعدما شهدت معظم أنحاء الجمهورية أمس أجواء شديدة الحرارة، متوقع اليوم، بأن يكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب البلاد.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم ٣٣ درجة مئوية بينما جنوب الصعيد ٤٢ درجة مئوية.

الطقس اليوم .. سحب منخفضة وأمطار 

كما تشير صور الأقمار الصناعية الى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تعمل على تلطيف الأجواء، وقد يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

كما تظهر بعض السحب العالية والمتوسطة الغير مؤثرة على مناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على شمال البلاد مما يعمل على تحسن فى الأجواء هناك. 

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الظواهر الجوية وحالة الطقس اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، مؤكدة تسجيل انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلاً إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية وخريطة الأمطار

وشهد الطقس صباحا، شبورة مائية صباحاً من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض المحاور.

وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريباً على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد تواجد فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، جنوب محافظة البحر الأحمر، ومناطق من أقصى جنوب الصعيد، قد يصاحبها فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريباً.

نشاط الرياح اضطراب الملاحة البحرية

فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح بين (30 إلى 40) كم/س، مما يعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة، بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

كما تحذر الأرصاد من نشاط الرياح على بعض المناطق من شواطئ (الإسكندرية – بلطيم – جمصة – دمياط – بورسعيد – العريش)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى (1.5 إلى 2.5) متر.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الدورية للنشرات الجوية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 18 سبتمبر، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 33 درجة مئوية، بينما تصل الدرجة المحسوسة إلى 35 درجة، في حين يسجل الوجه البحري 32 درجة مئوية للعظمى و34 درجة للمحسوسة.

وفي السواحل الشمالية الغربية، تنخفض درجات الحرارة لتسجل العظمى 29 درجة مئوية والمحسوسة 32 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية الشرقية 31 درجة مئوية للعظمى و34 درجة للمحسوسة.

أما في قطاع الصعيد، فتسجل مناطق شمال الصعيد 34 درجة مئوية للعظمى و36 درجة للمحسوسة، بينما تستمر الأجواء الشديدة الحرارة على جنوب الصعيد حيث تسجل العظمى 42 درجة مئوية وتصل المحسوسة إلى 43 درجة.

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