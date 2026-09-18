تقلبات جوية مفاجئة.. تعطيل الدراسة في تونس بسبب أمطار غزيرة وسوء الطقس

أعلنت السلطات التونسية عن تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية التي شهدتها خلال الأيام الماضية، حيث هطلت أمطار غزيرة بولاية تونس.

وأصدر والي تونس عماد بوخريص بيان الخميس، قال فيه إن قرار تعليق الدراسة جاء بسبب «سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس بداية من الساعة الرابعة مساء»، مشيرًا إلى توقع استمرار التقلبات الجوية، وفق النشرات التحذيرية وخريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وأشار بوخريص إلى أن تعليق الدراسة يهدف إلى التقليل من المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية، وضمان سلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري.



وأوضح والي تونس أنه بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، تقرر تعليق الدروس في جميع المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة في تونس العاصمة، مساء الخميس 17 سبتمبر 2026، ابتداءً من الساعة الثالثة مساء.

