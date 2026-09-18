عملية الإقصاء الاقتصادي.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

فرضت الولايات المتحدة،الخميس، عقوبات جديدة على إيران استهدفت كيانين وثلاثة أفراد في إطار عملية "الإقصاء الاقتصادي" التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران.

وجاء في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكي توماس بيجوت: "اتخذت الولايات المتحدة اليوم إجراءات إضافية للتصدي لمحاولات النظام الإيراني تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار عبر شبكات العملات الرقمية، حيث استهدفت كيانين وثلاثة أفراد في إطار حملة حكومية شاملة ومستمرة ضد إيران والأطراف التي تمكنها".

وأضاف: "تكشف إجراءات اليوم كيف وفرت منصات دولية لتبادل الأصول الرقمية للنظام الإيراني - بما في ذلك البنك المركزي الإيراني - بوابة للوصول إلى النظام المالي الدولي. وتضم هذه الشبكة منصة (بيت بانك) المرتبطة ببابك زنجاني، وهو ممول على صلة بالنظام، حيث قامت شبكته المخصصة للالتفاف على العقوبات بتحويل أموال لصالح "الحرس الثوري" الإيراني، المصنف من الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية".

وأكد بيجوت مجددا "التزام الولايات المتحدة بحرمان النظام الإيراني والحرس الثوري من الموارد التي يستخدمونها لتهديد الاستقرار الإقليمي، ودعم الإرهاب، وتقويض الأمن الدولي"، لافتا إلى أن "هذه الإجراءات تعكس التزام الولايات المتحدة الراسخ بعزل النظام الإيراني دبلوماسيا وماليا".