تسريبات تكشف تصميم ومواصفات Xiaomi 18 Pro قبل الإطلاق

ظهرت صور حقيقية مسربة لهواتف Xiaomi 18 Pro، تكشف مزيدا من التفاصيل حول تصميم الهاتف الرائد المرتقب، وذلك قبل الإعلان الرسمي عنه، ونشر الصور المسرب المعروف Digital Chat Station.

وتظهر الصور الجديدة أن منظومة الكاميرات الخلفية أصبحت بمحاذاة الشاشة الثانوية الموجودة في ظهر الهاتف، ما يمنح التصميم مظهرا أكثر انسيابية مقارنة بالجيل السابق.

وبحسب التسريب، سيضم الهاتف منظومة تصوير ثلاثية بالتعاون مع Leica، تغطي نطاقا بؤريا يبدأ من 17 مم ويصل إلى 75 مم. كما انتقلت كاميرا التقريب المنظاري إلى تقريب بصري 3.2x، بينما تأتي الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة f/1.67، مقابل f/2.4 للكاميرا المقربة.

وتشير هذه التغييرات إلى تركيز شاومي على توفير نطاق بصري أكثر تنوعا، إلى جانب تحسين أداء الكاميرا الرئيسية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

Xiaomi 18 Pro

شاومي تستعد لإطلاق السلسلة



كانت شاومي قد أكدت بالفعل أن سلسلة Xiaomi 18 Pro ستطرح خلال الشهر الجاري، ووصفتها بأنها تمثل أكبر ترقية في تاريخ سلسلة هواتفها الرقمية.

ومن المتوقع أن تشمل أبرز التحسينات أداء الهاتف، وقدرات التصوير، وعمر البطارية، بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي، ما يزيد من الترقب قبل الكشف الرسمي عن الأجهزة.

وفي سياق متصل، كشفت شاومي عن أرقام جديدة تتعلق بالشاشة الثانوية الموجودة في الجزء الخلفي من هواتف Pro، والتي ظهرت لأول مرة في العام الماضي.

وقالت الشركة إن التفاعلات اليومية مع بطاقات التطبيقات على الشاشة الخلفية تجاوزت 4 ملايين تفاعل، فيما تتم إضافة أكثر من 3.5 مليون خلفية إلى الشاشة الثانوية يوميا.

وأصبحت هذه الشاشة من أبرز السمات المميزة في هواتف Xiaomi Pro الحديثة، ومن المتوقع أن تحصل على مزيد من التطوير مع الجيل الجديد.

وتشير التسريبات الحالية إلى أن شاومي تركز في الجيل المقبل على الجمع بين تصميم أكثر انسيابية لمنظومة الكاميرات، وتطوير قدرات التصوير بالتعاون مع Leica، إلى جانب تحسينات واسعة على مستوى الأداء والبطارية والذكاء الاصطناعي.